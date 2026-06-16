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Принцеса Кейт знову надихнулася образом своєї свекрухи Діани
На параді Trooping the Colour принцеса Уельська була одягнена у світло-блакитне пальто-сукню, схожу на ту, яку її покійна свекруха принцеса Діана одягала на великодню службу 1987 року.
44-річна принцеса Уельська одягла світло-блакитне пальто-сукню з відповідним капелюхом на парад Trooping the Colour у суботу, 13 червня, коли в Лондоні святкували день народження монарха. Пальто було від Catherine Walker & Co з білим підкладом і білим окантуванням, доповнила його принцеса шкіряними туфлями-човниками на підборах від Gianvito Rossi, широким капелюхом з білим окантуванням та бантом від Philip Treacy.
Цей образ Кетрін викликав порівняння з іншим образом її покійної свекрухи принцеси Діани у 80-х. Схоже блакитне пальто та капелюх принцеса Діана носила на великодню службу 1987 року, ведучи за руку свого старшого сина принца Вільяма, одягненого також у блакитне пальто та туфлі.
Тоді Діана доповнила пальто білою сорочкою, білими рукавичками та білими туфлями на підборах. Також на ній був світло-блакитний капелюх з білою стрічкою.
Це не перший випадок, коли принцеса Кейт віддає шану своїй свекрусі через свій гардероб. Раніше, 2022 року, вона одягла сукню в горошок на Королівські кінні перегони в Аскоті, повторивши образ Діани в горошок з Епсомських перегонів 1986 року.