Принцеса Кейт знову надихнулася образом своєї свекрухи Діани — матері принца Вільяма

Принцеса Уельська була присутня на поминальній службі у Вестмінстерському абатстві в рамках заходів, присвячених Дню АНЗАК у суботу, 25 квітня.

Ольга Кузьменко
Принцеса Кетрін та принцеса Діана Уельські

Принцеса Кетрін та принцеса Діана Уельські / © Getty Images

На заході Кетрін з'явилася у вбранні, яке було неймовірно елегантним, а також нагадувало образ її покійної свекрухи принцеси Діани.

Принцеса Уельська була в темно-синьому пальті з білим коміром від Alexander McQueen, зшитому на замовлення, взута в сині замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi, на голові у Її Високості був мініатюрний капелюх від Jane Taylor London темно-синій з бантом, а завершували образ — кольє G.Colins and Sons з кулоном з сапфіровим каменем, сапфірові сережки з діамантами принцеси Діани і набір каблучок на пальцях.

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press

Фірмові сережки були не єдиним способом, яким Кейт віддала шану своїй покійній свекрусі, оскільки, схоже, весь її образ був натхненний стилем принцеси Діани.

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press

1995 року мати принца Вільяма відвідала Німеччину, щоб вручити нові прапори полку легкої драгунської гвардії.

Вона була одягнена в темно-синій костюм зі спідницею та білими лацканами, який май майже ідентичний вигляд з луком Кейт від Alexander McQueen. Підбираючи вбрання відповідно до модних тенденцій того часу, Діана доповнила його крислатим капелюхом і білим поясом.

Принцеса Діана 95-го року / © Getty Images

Головна різниця між двома образами полягала в тому, як Кейт модернізувала їх за допомогою зачіски. Принцеса носила своє довге освітлене волосся спадаючими хвилями. Передні пасма були зібрані назад і закріплені шпильками, щоб створити акуратний силует і щоб капелюх не перевантажував образ. Тим часом, у 90-ті роки в моді були короткі стрижки, як у принцеси Діани.

