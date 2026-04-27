На заході Кетрін з'явилася у вбранні, яке було неймовірно елегантним, а також нагадувало образ її покійної свекрухи принцеси Діани.

Принцеса Уельська була в темно-синьому пальті з білим коміром від Alexander McQueen, зшитому на замовлення, взута в сині замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi, на голові у Її Високості був мініатюрний капелюх від Jane Taylor London темно-синій з бантом, а завершували образ — кольє G.Colins and Sons з кулоном з сапфіровим каменем, сапфірові сережки з діамантами принцеси Діани і набір каблучок на пальцях.

Фірмові сережки були не єдиним способом, яким Кейт віддала шану своїй покійній свекрусі, оскільки, схоже, весь її образ був натхненний стилем принцеси Діани.

1995 року мати принца Вільяма відвідала Німеччину, щоб вручити нові прапори полку легкої драгунської гвардії.

Вона була одягнена в темно-синій костюм зі спідницею та білими лацканами, який май майже ідентичний вигляд з луком Кейт від Alexander McQueen. Підбираючи вбрання відповідно до модних тенденцій того часу, Діана доповнила його крислатим капелюхом і білим поясом.

Головна різниця між двома образами полягала в тому, як Кейт модернізувала їх за допомогою зачіски. Принцеса носила своє довге освітлене волосся спадаючими хвилями. Передні пасма були зібрані назад і закріплені шпильками, щоб створити акуратний силует і щоб капелюх не перевантажував образ. Тим часом, у 90-ті роки в моді були короткі стрижки, як у принцеси Діани.

