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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Кейт знову зробила цей милий жест на адресу принца Вільяма: який він має вигляд

Принцеса Уельська Кейт продемонструвала публічно підтримку своєму чоловікові принцу Вільяму на заході у Віндзорі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Учора принц і принцеса Уельські були присутні на офіційній церемонії привітання президента Франції Еммануеля Макрона та Бріжит Макрон на Королівському помості на Датчет-роуд у перший день їхнього державного візиту до Сполученого Королівства.

Президент Макрон та перша леді відвідують Велику Британію в межах першого державного візиту Франції за 17 років.

Президент Франції Еммануель Макрон і Бріжит Макрон / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і Бріжит Макрон / © Getty Images

Чета Уельських зустріла гостей на базі ВПС Нортголт, після чого вони вирушили на церемонію привітання, організовану у Віндзорі королем Чарльзом та королевою Каміллою.

Принцеса Уельська з’явилася на заході в аутфіті від Christian Dior, капелюсі від Jess Collett, туфлях-човниках із замші, перлинних сережках принцеси Діани і перлинному намисту королеви Єлизавети II. Фотографи зафіксували момент, як Кейт ніжно обійняла свого чоловіка Вільяма за спину — жест, який Уельські часто використовують на публіці.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, ввечері цього ж дня відбувся державний банкет на честь президентського подружжя Макронів. В акаунті Уельських в Instagram поділилися відео, а ми розповідали, який образ Кейт обрала для виходу цього разу.

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