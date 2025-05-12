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- Суспільство
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Принцеса Кейт зробила гучну заяву в новому опублікованому відео
Принцеса Уельська повідомила, що запускає серію відео про природу, яка допомогла їй зцілитися під час хвороби.
Кетрін запустила нову серію відеороликів, в яких вона розповідає, як вона набула «цілющої сили природи» під час лікування раку. Вона закликала суспільство «возз’єднатися з природою та відсвяткувати новий світанок у наших серцях» у першому із серії відео, присвячених порам року.
У трихвилинному відео Кейт розповіла про роль, яку зіграла природа під час її боротьби з раком минулого року. Відомо, що майбутня королева гуляла та плавала на відкритому повітрі протягом шести місяців хіміотерапії.
«Протягом останнього року природа була моїм притулком», — каже вона.
«Цього року на Тижні поінформованості про психічне здоров’я ми зазначаємо давній зв’язок людства з природою та її здатність надихати нас і допомагати нам зцілятися та рости розумом, тілом та духом.
У міру того, як ми стикаємося з викликами дедалі більш складного та цифрового світу, важливість зв’язку між людством і природою набуває ще більшого значення.
Серія «Мати-природа» — це нагадування та відображення краси та складності людського досвіду. Це данина поваги до уроків, які ми можемо отримати з природи, що допомагає нам сприяти нашому власному зростанню, зміцнювати наші зв’язки з навколишнім світом і одне з одним», — написала принцеса Уельська і підписалася літерою «С.», що означає, що пост вона писала особисто, а не робили це її помічники.
Випуск першого ролика збігається з початком Тижня обізнаності з проблемами психічного здоров’я та містить кадри Шотландії, Баттерсі-парку, Челсі та інших місць по всій Великій Британії. У фільмі показані кадри нещодавньої поїздки принца та принцеси Уельських на острів Малл у Шотландії, на яких зазнімковано ніжні обійми пари.