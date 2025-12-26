ТСН у соціальних мережах

Принцеса Кейт зробила милий жест на адресу своєї юної родички на різдвяній прогулянці

Між членами королівської сім'ї завжди існували тісні зв'язки.

Міа Тіндалл і принцеса Кейт

Міа Тіндалл і принцеса Кейт / © Getty Images

43-річну принцесу Уельську Кейт помітили за зворушливим моментом з її родичкою — Мією Тіндалл, дочкою Зари та Майка Тіндаллів, коли ті залишали церкву Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі після різдвяної служби.

Після рукостискання з преподобним, усміхнена Кейт з ніжністю обняла дівчинку і поплескала Мію по плечу.

Міа Тіндалл і принцеса Кейт / © Getty Images

Міа Тіндалл і принцеса Кейт / © Getty Images

Діти Уельських і Тіндалл майже одного віку: принцу Джорджу 12 років, Мії 11, принцесі Шарлотті 10, а принцу Луї 7, і він лише на два місяці старший за Лену. Молодша дитина Майка і Зари, чотирирічний Лукас, цього року не був присутній на церковній службі, оскільки він ще надто малий.

Зазначимо, молодша дочка Зари - Лена Тіндалл - теж дала привід про себе поговорити. Дівчинка з'явилася на службі в пальті, яке раніше носила її старша сестра Міа, а також її кузина Саванна Філліпс, коли була маленькою.

Лена Тіндалл / © Getty Images

Лена Тіндалл / © Getty Images

