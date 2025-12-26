- Дата публікації
Принцеса Кейт зробила милий жест на адресу своєї юної родички на різдвяній прогулянці
Між членами королівської сім'ї завжди існували тісні зв'язки.
43-річну принцесу Уельську Кейт помітили за зворушливим моментом з її родичкою — Мією Тіндалл, дочкою Зари та Майка Тіндаллів, коли ті залишали церкву Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі після різдвяної служби.
Після рукостискання з преподобним, усміхнена Кейт з ніжністю обняла дівчинку і поплескала Мію по плечу.
Діти Уельських і Тіндалл майже одного віку: принцу Джорджу 12 років, Мії 11, принцесі Шарлотті 10, а принцу Луї 7, і він лише на два місяці старший за Лену. Молодша дитина Майка і Зари, чотирирічний Лукас, цього року не був присутній на церковній службі, оскільки він ще надто малий.
Зазначимо, молодша дочка Зари - Лена Тіндалл - теж дала привід про себе поговорити. Дівчинка з'явилася на службі в пальті, яке раніше носила її старша сестра Міа, а також її кузина Саванна Філліпс, коли була маленькою.