Суспільство
357
1 хв

Принцеса Кейт зробила рідкісне емоційне одкровення про своє лікування від раку

Це сталося під час вчорашнього візиту принца та принцеси Уельських до лікарні Чарінг-Крос на заході Лондона.

Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Вона розповіла про це у розмові з волонтером, який працює з пацієнтами, які проходять хіміотерапію.

Волонтер сказав принцесі про те, що пацієнти та відвідувачі перебувають там «годинами», на що принцеса Кейт відповіла: «Я знаю», а потім додала: «Ми знаємо», — торкнувшись руки принца Вільяма, цитує її журнал Hello!.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

43-річний принц Вільям також згадав про лікування раку у дружини перед круглим столом під час відвідування лікарні. Він сказав персоналу: «Ми мали обоє досвід роботи з лікарнями. Я працював із санітарною авіацією, а Кетрін — із її нещодавнім лікуванням».

«Прийшовши сюди сьогодні і нагадавши собі, наскільки важливими є всі команди, весь персонал, пацієнти. Це так зворушливо, і так важливо, щоб ми визнавали та цінували все, що відбувається у Національній службі охорони здоров'я, і цей дуже міцний зв'язок між пацієнтом та його близькими», — сказав майбутній король.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Нагадаємо, візит пари став їхнім першим робочим виходом у новому році. А сьогодні Кетрін святкує своє 44-річчя, і ми чекаємо на нове портретне фото від неї.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

