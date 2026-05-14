- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 260
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Кейт зробила в Італії те, за що Меган Маркл нещадно критикували
Під час візиту в італійське місто Реджіо-Еміліо принцеса Кетрін не відмовила собі в задоволенні приготувати щось із місцевих страв.
Принцеса відвідала агротуристичний комплекс "Al Vigneto" в межах дводенної поїздки країною і була зазнімкована на кухні під час приготування тіста для тортелліні.
Кетрін не одягла рукавички перш ніж почала працювати з тістом, водночас у неї на пальцях було аж чотири каблучки з камінням, які, звичайно, торкалися тіста.
За подібні дії Меган, герцогиню Сассекську, критикували, коли вона готувала для своїх гостей, які приходили до неї на шоу «З любов'ю, Меган». На адресу принцеси Уельської критики поки що не було.
Раніше ми показували, який новий модний аксесуар британська принцеса взяла із собою у цю поїздку.