Принцеса Кейт зворушила жінку до сліз милим жестом на королівському заході

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Пара вирушила до Ліверпуля, щоб представити On Your Side — новий набір інструментів для запобігання самогубствам, розроблений для підтримки людей у спортивній спільноті.

Мета цього ресурсу — допомогти людям розпізнавати тривожні ознаки, починати змістовні бесіди та втручатися до того, як ситуація досягне критичної точки. Для цього випадку принцеса Уельська обрала бірюзовий штанний костюм Edeline Lee та білу блузку, доповнивши свій образ прикрасами, зокрема сережками від Issy Star.

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Кейт та Вільям Уельські на заході у Ліверпулі / © Getty Images

Цей ювелірний бренд був створений Софі Макгоун на згадку про її покійну кузину Іссі, яка покінчила життя самогубством 2023 року у віці 17 років. Бачити принцесу Уельську в цих прикрасах стало для неї дуже зворушливим моментом.

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«Я думала тільки про те, що принцеса Кейт прокинулася того ранку і згадала про Іссі. Вона має таке велике серце», — сказала вона журналу Hello!.

«Вона зробила це заради всіх, хто втратив близьких через самогубство, та заради всіх, хто, можливо, бореться із проблемами психічного здоров'я. Це було надзвичайно приголомшливо і неймовірно зворушливо», — додала Софі.

Принцеса Кейт та її сережки від Issy Star / © Getty Images

За наявними даними, Кейт отримала ці сережки у червні 2023 року під час візиту до регбійного клубу Мейденгеда, де вона зустрілася з тренеркою команди до 14 років Сарою Рентон. Повідомляється, що тренерка розповіла принцесі про те, що втратила дочку Іссі Фіппс, яка покінчила життя самогубством, після чого подарувала їй сережки «Зірка Іссі».

Від того часу Кейт неодноразово з'являлася у цих прикрасах на заходах, пов'язаних із проблемами психічного здоров'я.

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