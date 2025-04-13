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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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195
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1 хв

Принцеса Лаурентін у топі з квітами, а її дочка в лимонному жакеті: дам заскочили біля бутика

Мама та дочка відсвяткували першу річницю відкриття їхнього бутика вінтажного одягу в Гаазі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Лаурентін і її дочка Елоїзе

Принцеса Лаурентін і її дочка Елоїзе / © Getty Images

Принцеса Лаурентін та її дочка Елоїзе минулого року відкрили магазин вінтажного одягу My Lima Lima. У бутику нідерландські принцеси продають вінтажний одяг та збирають гроші на благодійність.

Тепер вони святкують першу річницю роботи цього бутика.

Принцеса Лаурентін і дочка Елоїзе / © Getty Images

Принцеса Лаурентін і дочка Елоїзе / © Getty Images

На новому спільному фото мама та дочка з'явилися у яскравих образах. Лаурентін одяглася в строкату білу блузку з великим квітковим принтом і червоні широкі штани вона доповнила рожевим поясом на талії, а взута була в червоні мокасини. Мала яскравий макіяж, великі сережки у вухах і кілька золотих браслетів і годинник на зап'ясті.

Елоїза була в лимонному жилеті і подовженому жакеті, широких джинсах-кльош і взута в леопардові туфлі. У неї були золоті сережки-висячки у вухах, золотий ланцюжок на шиї, світлий манікюр і каблучка на пальці у вигляді котячого ока. Волосся дівчина розпустила, а макіяж на її обличчі був у натуральних відтінках.

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