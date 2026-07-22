ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Леонор кумедно підколола футболіста іспанської збірної на прийомі у палаці

Під час прийому гравців та тренерського штабу у залі для глядачів у палаці Сарсуела у Мадриді принцеса Астурійська та нападник збірної іспанії коротко поговорили.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Через шістнадцять років після того, як принцеси Леонор та інфанта Софія стали несподіваними зірками прийому на честь чемпіонів світу з футболу 2010 року, вони знову затьмарили всіх у палаці Сарсуела під час вшанування іспанської національної команди, яка перемогла напередодні на чемпіонаті світу 2026.

Принцеса Леонор і король Філіп VI на прийомі в палаці в Мадриді / © Getty Images

Принцеса Леонор і король Філіп VI на прийомі в палаці в Мадриді / © Getty Images

Король і королева вітали гравців після повернення з Нью-Йорка у невимушеній атмосфері. «Ви втомилися, але яка це прекрасна втома, чи не так? Вітаю!» — пожартував король у своїй промові.

Іспанська королівська родина у палаці Сарсуела / © Getty Images

Іспанська королівська родина у палаці Сарсуела / © Getty Images

На фотографіях, пізніше опублікованих Королівським двором, що зафіксували деякі з найяскравіших моментів прийому, спадкоємиця престолу принцеса Леонор обмінюється кількома словами з Ферраном Торресом, автором гола, який приніс Іспанії перемогу над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу. Це було коротке спілкування, але його виявилося достатньо, щоб викликати цікавість, і багато хто намагався розшифрувати, що принцеса сказала нападникові під час привітання, - пише vanitatis.

Ферран Торрес / © Associated Press

Ферран Торрес / © Associated Press

«Хіба ви не збиралися голити голову?» — запитала принцеса Леонор із усмішкою, потискуючи йому руку. Ферран Торрес відповів рішучим "ні, ні", чим розсмішив спадкоємицю престолу.

Ферран Торрес / © Associated Press

Ферран Торрес / © Associated Press

Це зауваження не було випадковим, оскільки нападник пообіцяв під час тренувального збору національної збірної, що якщо Іспанія виграє чемпіонат світу 2026 року, він поголить голову в рамках колективного парі в роздягальні на честь перемоги.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, раніше співачка Шакіра вручила Торресу нагороду «Найкращий гравець матчу» та поділилася фотографією у своїх сторіз у Instagram.

Ферран Торрес та Шакіра / © instagram.com/shakira

Ферран Торрес та Шакіра / © instagram.com/shakira

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie