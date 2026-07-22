Принцеса Леонор кумедно підколола футболіста іспанської збірної на прийомі у палаці

Принцеса Леонор / © Getty Images

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Через шістнадцять років після того, як принцеси Леонор та інфанта Софія стали несподіваними зірками прийому на честь чемпіонів світу з футболу 2010 року, вони знову затьмарили всіх у палаці Сарсуела під час вшанування іспанської національної команди, яка перемогла напередодні на чемпіонаті світу 2026.

Принцеса Леонор і король Філіп VI на прийомі в палаці в Мадриді / © Getty Images

Король і королева вітали гравців після повернення з Нью-Йорка у невимушеній атмосфері. «Ви втомилися, але яка це прекрасна втома, чи не так? Вітаю!» — пожартував король у своїй промові.

Іспанська королівська родина у палаці Сарсуела / © Getty Images

На фотографіях, пізніше опублікованих Королівським двором, що зафіксували деякі з найяскравіших моментів прийому, спадкоємиця престолу принцеса Леонор обмінюється кількома словами з Ферраном Торресом, автором гола, який приніс Іспанії перемогу над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу. Це було коротке спілкування, але його виявилося достатньо, щоб викликати цікавість, і багато хто намагався розшифрувати, що принцеса сказала нападникові під час привітання, - пише vanitatis.

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Ферран Торрес / © Associated Press

«Хіба ви не збиралися голити голову?» — запитала принцеса Леонор із усмішкою, потискуючи йому руку. Ферран Торрес відповів рішучим "ні, ні", чим розсмішив спадкоємицю престолу.

Ферран Торрес / © Associated Press

Це зауваження не було випадковим, оскільки нападник пообіцяв під час тренувального збору національної збірної, що якщо Іспанія виграє чемпіонат світу 2026 року, він поголить голову в рамках колективного парі в роздягальні на честь перемоги.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, раніше співачка Шакіра вручила Торресу нагороду «Найкращий гравець матчу» та поділилася фотографією у своїх сторіз у Instagram.

Ферран Торрес та Шакіра / © instagram.com/shakira

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