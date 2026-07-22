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Принцеса Леонор кумедно підколола футболіста іспанської збірної на прийомі у палаці
Під час прийому гравців та тренерського штабу у залі для глядачів у палаці Сарсуела у Мадриді принцеса Астурійська та нападник збірної іспанії коротко поговорили.
Через шістнадцять років після того, як принцеси Леонор та інфанта Софія стали несподіваними зірками прийому на честь чемпіонів світу з футболу 2010 року, вони знову затьмарили всіх у палаці Сарсуела під час вшанування іспанської національної команди, яка перемогла напередодні на чемпіонаті світу 2026.
Король і королева вітали гравців після повернення з Нью-Йорка у невимушеній атмосфері. «Ви втомилися, але яка це прекрасна втома, чи не так? Вітаю!» — пожартував король у своїй промові.
На фотографіях, пізніше опублікованих Королівським двором, що зафіксували деякі з найяскравіших моментів прийому, спадкоємиця престолу принцеса Леонор обмінюється кількома словами з Ферраном Торресом, автором гола, який приніс Іспанії перемогу над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу. Це було коротке спілкування, але його виявилося достатньо, щоб викликати цікавість, і багато хто намагався розшифрувати, що принцеса сказала нападникові під час привітання, - пише vanitatis.
«Хіба ви не збиралися голити голову?» — запитала принцеса Леонор із усмішкою, потискуючи йому руку. Ферран Торрес відповів рішучим "ні, ні", чим розсмішив спадкоємицю престолу.
Це зауваження не було випадковим, оскільки нападник пообіцяв під час тренувального збору національної збірної, що якщо Іспанія виграє чемпіонат світу 2026 року, він поголить голову в рамках колективного парі в роздягальні на честь перемоги.
Нагадаємо, раніше співачка Шакіра вручила Торресу нагороду «Найкращий гравець матчу» та поділилася фотографією у своїх сторіз у Instagram.