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Принцеса Леонор продемонструвала своє найекстравагантніше укладання
Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — перебуває зараз разом зі своєю родиною в Пальма-де-Майорці — улюбленому місці іспанської королівської родини, де розташований ще один їхній маєток, куди вони приїжджають на літній відпочинок.
Нещодавно принцеса Леонор відвідувала вечерю для представників влади у палаці Марівент у Пальма-де-Майорці, яку організували її батьки — король Філіп VI та королева Летиція. Захід також відвідала молодша сестра Леонор — інфанта Софія та їхня бабуся — королева Софія.
Іспанські принцеси з’явилися на заході у яскравих сукнях та із золотими аксесуарами. Леонор обрала яскраву сукню від іспанського бренду Thinking Mu і доповнила образ легкою літньою зачіскою, яка їй дуже личить.
Принцеса зробила об’ємні хвилясті локони, які чудово гармонували з її літнім вбранням і наголосила на своїй природній красі виразним макіяжем.
Зазвичай спадкоємиця престолу віддає перевагу лаконічності в образах і часто збирає волосся в пучки або хвости, а ось її молодша сестра Софія, навпаки, любить носити розпущене волосся.