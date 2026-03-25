Принцеса Леонор сходила з друзями за бургерами: очевидці поділилися подробицями

Іспанська принцеса, старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI, зараз навчається на третьому курсі військової підготовки у Головній військово-повітряній та космічній академії у Сан-Гав’єрі. Але її студентське життя переповнене не лише навчанням та офіційними зобов’язаннями.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Леонор рідко з’являється на публіці, оскільки зараз її розклад переважно зосереджений на навчанні, але нещодавно її бачили в одному із закладів, куди вона приїхала за їжею.

Іспанська газета La Opinión de Murcia повідомила, що Леонор здійснила поїздку до Пілар-де-ла-Орадада, міста на південь від Аліканте, розташоване лише за 17 хвилин їзди від академії, в компанії друзів. Вони хотіли повечеряти в La Terrazita de Cristóbal, популярному стейк-гаусі у цьому районі з терасою для відпочинку та широким вибором страв, пише royalfamily.news.

Лише за кілька хвилин до їхнього візиту ресторан отримав повідомлення про прибуття принцеси Астурійської — спочатку туди увійшли співробітники охорони, щоб перевірити приміщення, а потім прибула і сама Леонор.

За словами представників ресторану, принцеса Леонор замовила колу та гамбургер, і ніхто з відвідувачів не звернув на неї уваги. Заклад відмовився надавати будь-які додаткові подробиці. Вони лише уточнили, що були раді бачити її як клієнтку.

