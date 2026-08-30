Принцеса Леонор та інфанта Софія: у чому секрет їхнього міцного зв'язку

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

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В останні дні свого перебування на Майорці доньки короля Філіпа VI та королеви Летиції вкотре продемонстрували близькість, яка визначала їхні стосунки з дитинства, якраз перед тим, як їхні академічні шляхи знову розійдуться.

Різниця між їхнім майбутнім очевидна. Принцесі Леонор судилося стати королевою Іспанії, і кожен етап її освіти пов'язаний з цією відповідальністю. А інфанта Софія має більше свободи у виборі свого шляху, пише royalfamily.news.

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Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини

Відомо лише те, що обидві дівчини отримали дуже схоже виховання і підтримували постійний зв'язок відколи Леонор поїхала вчитися до Уельсу. І навіть зараз, коли сестри роз'їдуться до різних навчальних закладах, вони, як і раніше, щодня підтримуватимуть зв'язок через повідомлення або відеодзвінки. Така близькість може бути особливо цінною в сім'ї, де їхні обов'язки будуть абсолютно різними, і де Софія зможе сформувати власну особистість, відмінну від ролі спадкоємиці сестри.

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Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Незабаром інфанта Софія вирушить до Парижа, щоб розпочати другий курс університету, а принцеса Леонор після закінчення військової підготовки розпочне навчання в Університеті Карлоса III у Гетафі.

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