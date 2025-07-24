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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Леонор у білому, а її сестра Софія — м’ятному костюмах: сестри відвідали Каталонію

Іспанські принцеса Леонор та інфанта Софія сьогодні здійснили візит до Фонду Нандо та Еси Перетті спільно з представником Фонду Стефано Палумбо у Сан-Марті-Вель, що в іспанській Каталонії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор та інфанта Софія

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Сестри відвідали село Сан-Марті-Вель та Фонд Нандо та Ельзи Перетті у супроводі молодих людей, які беруть участь у програмах Фонду, заснованого 2000 року. Цей фонд був створений завдяки почуттю громадянського обов’язку Ельзи Перетті, її прагненню «віддати борг» суспільству і боротися з соціально-економічною нерівністю і деградацією планети, що зростає.

Принцеса Леонор сьогодні знову з’явилася на публіці у штанях (цього разу світлих у смужку) та білому жакеті, під який одягла білий топ. У неї у вухах були золоті сережки, на шиї золоте кольє, кілька каблучок на пальцях, а в руках вона несла невелику молочну сумку. Взула принцеса білі еспадрильї на платформі, кілька пасм волосся зібрала шпилькою ззаду і зробила денний макіяж.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Її сестра Софія обрала для виходу м’ятний костюм, що складався з укороченого жакета та широких укорочених штанів, поєднуючи вбрання з білим топом та нюдовими гостроносими балетками без підборів. Раніше ми розповідали, чому інфанта Софія не носить взуття на підборах. У дівчини було розпущене волосся, а на обличчі був легкий макіяж.

Учора ввечері, нагадаємо, обидві сестри відвідали церемонію «Принцеси Жирони» у Барселоні, а в Instagram королівського палацу показали фото.

Іспанська королівська родина на церемонії «Принцеси Жирони» / © Getty Images

Іспанська королівська родина на церемонії «Принцеси Жирони» / © Getty Images

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