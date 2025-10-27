Королева Летиція, інфанта Софія, король Філіп VI, принцеса Леонор / © Getty Images

Реклама

Старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI принцеса Леонор — та її молодша сестра — інфанта Софія — були присутні на церемонії «Принцеси Астурійської» у театрі Кампоамор в Ов’єдо, де Леонор вручала нагороди переможцям.

А наступного дня дівчата відвідали село Вальдесото, яке було визнано зразковим селом Астурії 2025 року.

Королева Летиція, інфанта Софія, король Філіп VI, принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор приїхала на зустріч з жителями села в замшевому тренчкоті кольору верблюжої вовни від Monpiel, джинсовому комбінезоні на ґудзиках Ramsos Place і взута в замшеві черевики lmdi collection на невисоких підборах. Леонор зібрала волосся в хвіст, зробила макіяж і доповнила лук каблучкою з позолоти від Pdpaola Jewelry, а також золотими сережками.

Реклама

Інфанта Софія теж мала стильний вигляд. Вона була в вовняному жакеті з коміром сірого кольору від & Other Stories, білому топі та широких синіх джинсах. Дівчина розпустила довге русяве волосся і зробила натуральний макіяж, а з прикрас обрала колись улюблену каблучку її матері Летиції від Karen Hallam.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, у яких образах сестри з’явилися на самій церемонії.