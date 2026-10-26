Принцеса Леонор у рубінах бабусі, королеви Софії: спадкоємиця престолу вразила елегантним образом

Принцеса Леонор / © Getty Images

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Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція разом із принцесою Леонор, інфантою Софією і королевою-матір’ю Софією з’явилися разом на церемонії вручення премії принцеси Астурійської.

Іспанська королівська родина / © Associated Press

Щороку ця премія є однією з найважливіших подій у календарі королівської родини і на ній в театрі «Кампоамор» майбутню королеву супроводжувала традиційно її родина. Леонор вручала нагороди людям та організаціям за видатні досягнення у восьми категоріях: література, мистецтво, соціальні науки, наукові дослідження й техніка, комунікація та гуманітарні науки, злагода, міжнародна співпраця та спорт. Серед цьогорічних лауреатів — Патті Сміт, студія Ghibli та Ліонель Мессі.

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Іспанська королівська родина / © Associated Press

20-річна представниця королівської родини у особливий день вшанувала свою 87-річну бабуся, одягнувши рубінові сережки, які чудово пасували до бордової сукні. Прикраси входять до комплекту Niarchos, що належить королеві Софії.

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Ці коштовності були весільним подарунком Софії, яка на той час була принцесою Грецькою, з нагоди її шлюбу з іспанським принцом Хуаном Карлосом 1962 року. Комплект від ювелірного дому Van Cleef & Arpels, подарований їй судноплавним магнатом Ставросом Ніархосом, спочатку складався з кольє, яке можна було також носити як тіару. Мати Софії, королева Греції Фредеріка, доповнила подарунок парою відповідних сережок.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Упродовж наступних десятиліть королева Софія неодноразово з’являлася в цих прикрасах: одягала їх на святкування сторіччя грецької монархії 1963 року, на весілля короля Костянтина та принцеси Анни-Марії 1964 року, а також на весільний бал своєї доньки, інфанти Пілар 1967 року.

Королева Софія / © Getty Images

Та не лише сережки Леонор заслужили уваги, а й її лаконічна сукня. Принцеса уміло знайшла ідеальний баланс між позачасовою елегантністю та модністю, дебютувавши у сукні в стилі 1950-х. Вбрання мало широку спідницю, короткі рукави та підкреслену талію.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Образ Леонор також доповнила вишуканим макіяжем, гламурними туфлями на підборах і клатчем з червоної замші.

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