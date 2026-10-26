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Принцеса Леонор у рубінах бабусі, королеви Софії: спадкоємиця престолу вразила елегантним образом
Члени іспанської королівської родини зібралися на одній із найважливіших подій року.
Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція разом із принцесою Леонор, інфантою Софією і королевою-матір’ю Софією з’явилися разом на церемонії вручення премії принцеси Астурійської.
Щороку ця премія є однією з найважливіших подій у календарі королівської родини і на ній в театрі «Кампоамор» майбутню королеву супроводжувала традиційно її родина. Леонор вручала нагороди людям та організаціям за видатні досягнення у восьми категоріях: література, мистецтво, соціальні науки, наукові дослідження й техніка, комунікація та гуманітарні науки, злагода, міжнародна співпраця та спорт. Серед цьогорічних лауреатів — Патті Сміт, студія Ghibli та Ліонель Мессі.
20-річна представниця королівської родини у особливий день вшанувала свою 87-річну бабуся, одягнувши рубінові сережки, які чудово пасували до бордової сукні. Прикраси входять до комплекту Niarchos, що належить королеві Софії.
Ці коштовності були весільним подарунком Софії, яка на той час була принцесою Грецькою, з нагоди її шлюбу з іспанським принцом Хуаном Карлосом 1962 року. Комплект від ювелірного дому Van Cleef & Arpels, подарований їй судноплавним магнатом Ставросом Ніархосом, спочатку складався з кольє, яке можна було також носити як тіару. Мати Софії, королева Греції Фредеріка, доповнила подарунок парою відповідних сережок.
Упродовж наступних десятиліть королева Софія неодноразово з’являлася в цих прикрасах: одягала їх на святкування сторіччя грецької монархії 1963 року, на весілля короля Костянтина та принцеси Анни-Марії 1964 року, а також на весільний бал своєї доньки, інфанти Пілар 1967 року.
Та не лише сережки Леонор заслужили уваги, а й її лаконічна сукня. Принцеса уміло знайшла ідеальний баланс між позачасовою елегантністю та модністю, дебютувавши у сукні в стилі 1950-х. Вбрання мало широку спідницю, короткі рукави та підкреслену талію.
Образ Леонор також доповнила вишуканим макіяжем, гламурними туфлями на підборах і клатчем з червоної замші.