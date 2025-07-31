Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини

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Це був одночасно королівський та спортивний момент, оскільки спадкоємці іспанського та британського престолів вперше зустрілися на публіці, підбадьорюючи свої команди.

Для цього публічного виходу принцеса Леонор вибрала білі штани, відповідний до них топ і бездоганний блейзер темно-синього кольору в смужку, а взута була в білі кросівки. У дівчини було розпущене волосся, а на шиї була золота підвіска, яку їй подарували в Сан-Марті-Велл, створена Ельзою Перетті для Tiffany, та сережки, які ми вже бачили у королеви Летиції. Волосся принцеси було розпущене.

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Associated Press

Її сестра інфанта Софія одягла білі штани та блейзер, але вільного крою, світло-бежевого відтінку та доповнила образ яскравим червоним (колір національної збірної Іспанії з футболу). І доповнила аутфіт нюдовими гостроносими балетками. Волосся Софії було розпущене, таку зачіску вона носить практично завжди.

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Нагадаємо, чемпіонат Євро-2025 між жіночими командами відвідали також принц Вільям та його 10-річна дочка принцеса Шарлотта. Команда Англії здобула перемогу над іспанцями.