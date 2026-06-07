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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
154
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Принцеса Леонор зробила свій перший стрибок з парашутом: палац показав неймовірні кадри

Це сталося під час військової підготовки принцеси, яку вона нещодавно завершила.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

20-річна дочка короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції завершила базовий курс парашутної підготовки у Військовій школі парашутистів імені Мендеса Паради.

Спадкоємиця іспанського престолу стала першою представницею іспанської королівської сім'ї, що пройшла курс парашутної підготовки у рамках військової підготовки.

Леонор приєдналася до своїх однокурсників на базовому курсі парашутної підготовки у Військовій школі парашутистів імені Мендеса Паради, причому деякі стрибки з парашутом проходили вночі.

У новому відео, опублікованому на офіційній сторінці іспанської королівської родини у Instagram, показали, як це відбувалося.

(гортайте фото праворуч)

«Після тренувань разом із майже півсотнею колег із Генеральної академії авіації та космонавтики (ГАА) принцеса Астурійська здійснила кілька стрибків з парашутом і проявила себе як першопрохідник, ставши першою представницею іспанської королівської родини, яка пройшла курс парашутної підготовки в рамках військової підготовки.

«Таким чином, принцеса Астурійська завершує базовий курс парашутної підготовки у Військовій школі парашутистів імені Мендеса Паради (авіабаза Алькантарілья, Мурсія), який вона пройшла на додаток до своєї військової підготовки в AGA, і отримує диплом і відзнаку „Мисливець за парашутами“, — йдеться у співповідомленні.

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Associated Press

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Associated Press

Леонор слідує стопами свого батька, короля Філіпа VI, і діда, короля Хуана Карлоса I, які також пройшли військову службу. Принцеса Астурійська, як повідомляється, стала першою, хто отримав знак парашутистки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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