Принцеса Лілібет успадкувала улюблене хобі своєї бабусі - принцеси Діани

Гаррі з Лілі та принцеса Діана / © Associated Press

Нещодавно опубліковане фото 4-річної дочки Меган Маркл, принцеси Лілібет, натякає на те, що у неї, можливо, росте майбутня балерина.

У День святого Валентина Меган опублікувала привітання своїй сім'ї та поділилася милою фотографією 41-річного принца Гаррі, який тримає на руках доньку Лілібет, яка тримає в'язку червоних повітряних куль.

Принц Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

"Ці двоє + Арчі = мої вічні Валентини", - підписала вона фотографію, додавши відсилання до свого сина, 6-річного принца Арчі, який на знімку не зображений.

На фотографії Лілібет готова до уроку балету, одягнена в рожевий ансамбль, доповнений колготками.

Відомо, що пристрасть до балету сягає корінням у більш ранні сімейні традиції, а саме до бабусі Лілібет — принцеси Діани. Покійна мати Гаррі в юності брала уроки балету і часто відвідувала вистави Національного балету в Лондоні.

Після вступу до королівської сім'ї вона також кілька років таємно брала уроки танців. Її викладачка танців, Енн Аллан, у своїй книжці 2024 року «Танці з Діаною: Мемуари» згадує про їхній спільний час, розповідаючи про те, як танцювальна студія стала для Діани притулком.

«Вона любила танцювати. Щойно вона починала рухати руками, одразу було видно, які почуття це їй дарує», - розповіла Аллан виданню People перед виходом своєї книжки. «Вона вміла бути самою собою. Вона любила рухатися та любила веселитися».

Принцеса Діана та балерини / © Associated Press

Не відомо, чи займається юна Лілібет балетом, як її кузина принцеса Шарлотта Уельська , яка також обожнює танцювати.