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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Леонор у ніжному образі улюбленого відтінку з’явилася на церемонії в палаці

Королівська родина вітала в палаці Сарсуела Раду піклувальників Іспанського комітету Фонду об’єднаних всесвітніх коледжів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Спочатку планувалося, що на зустрічі будуть присутні лише король Філіп VI і королева Летиція, проте несподівано до них приєдналися їхні доньки — принцеса Леонор та інфанта Софія.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Спадкоємиця іспанського престолу обрала для виходу білі широкі штани прямого силуету та рожеву сорочку від Carolina Herrera з поясом, який підкреслював талію. Вона розпустила своє густе довге волосся, накрутивши його гарними кучерями, зробила легкий денний макіяж, а також доповнила образ підвіскою на шиї.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Схоже, принцеса Астурійська любить носити відтінки рожевого, оскільки часто обирає саме цей колір для своїх виходів у світ. Нещодавно вона відвідала археологічний комплекс Емпурієс у рамках заходів, присвячених врученню нагород Фонду принцеси Жирони, де також з’явилася у рожевому жакеті та білих штанях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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