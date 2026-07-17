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Принцеса Леонор у ніжному образі улюбленого відтінку з’явилася на церемонії в палаці
Королівська родина вітала в палаці Сарсуела Раду піклувальників Іспанського комітету Фонду об’єднаних всесвітніх коледжів.
Спочатку планувалося, що на зустрічі будуть присутні лише король Філіп VI і королева Летиція, проте несподівано до них приєдналися їхні доньки — принцеса Леонор та інфанта Софія.
Спадкоємиця іспанського престолу обрала для виходу білі широкі штани прямого силуету та рожеву сорочку від Carolina Herrera з поясом, який підкреслював талію. Вона розпустила своє густе довге волосся, накрутивши його гарними кучерями, зробила легкий денний макіяж, а також доповнила образ підвіскою на шиї.
Схоже, принцеса Астурійська любить носити відтінки рожевого, оскільки часто обирає саме цей колір для своїх виходів у світ. Нещодавно вона відвідала археологічний комплекс Емпурієс у рамках заходів, присвячених врученню нагород Фонду принцеси Жирони, де також з’явилася у рожевому жакеті та білих штанях.