Принцеса Мадлен у скромному луку сходила з родиною на прем'єру фільму

Принцеса Мадлен і Крістофер О'Нілл з дітьми Ніколасом та Адрієнн / © Getty Images

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Разом зі своїм чоловіком Крістофером О'Нілом та дітьми – принцом Ніколасом та принцесою Адрієнн, вони відвідали прем'єру дитячого сімейного шоу стрімінгового сервісу SkyShowtime – «Полювання на Нуну» (Jakten på Nuna).

Принцеса Мадлен обрала монохромний трикотажний комплект глибокого шоколадно-коричневого відтінку, що складається із светра-водолазки з високим горлом і декоративною перфорацією (ажурною в'язкою на грудях), а також довгою спідниці максі з ажурною обробкою по нижньому краю.

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Принцеса Мадлен і Крістофер О'Нілл з дітьми Ніколасом та Адрієнн / © Getty Images

Гостроносі шкіряні чоботи темно-коричневого кольору були підібрані в тон вбрання. Довге волосся принцеса уклала м'якими об'ємними хвилями на прямий проділ, зробила виразний макіяж і доповнила образ кількома браслетами на зап'ястях.

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Діти принцеси були одягнені в прості сasual-образи: принц Ніколас одягнув синій джемпер і штани, а принцеса Адрієнн була у світлому джемпері з камінням на комірі та чорних штанях.

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