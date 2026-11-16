- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Мадлен у скромному луку сходила з родиною на прем'єру фільму
Шведська принцеса Мадлен із сім'єю відвідала прем'єрний показ шведського оригінального серіалу SkyShowtime «Приховані острови» у парку «Грена-Лунд» у Стокгольмі.
Разом зі своїм чоловіком Крістофером О'Нілом та дітьми – принцом Ніколасом та принцесою Адрієнн, вони відвідали прем'єру дитячого сімейного шоу стрімінгового сервісу SkyShowtime – «Полювання на Нуну» (Jakten på Nuna).
Принцеса Мадлен обрала монохромний трикотажний комплект глибокого шоколадно-коричневого відтінку, що складається із светра-водолазки з високим горлом і декоративною перфорацією (ажурною в'язкою на грудях), а також довгою спідниці максі з ажурною обробкою по нижньому краю.
Гостроносі шкіряні чоботи темно-коричневого кольору були підібрані в тон вбрання. Довге волосся принцеса уклала м'якими об'ємними хвилями на прямий проділ, зробила виразний макіяж і доповнила образ кількома браслетами на зап'ястях.
Діти принцеси були одягнені в прості сasual-образи: принц Ніколас одягнув синій джемпер і штани, а принцеса Адрієнн була у світлому джемпері з камінням на комірі та чорних штанях.