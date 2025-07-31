Принцеса Маргарет народилася з фетальним алкогольним синдромом через шкідливу звичку її матері: що про це відомо

Принцеса Маргарет, королева-мати і королева Єлизавета II / © Associated Press

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Номінована на Пулітцерівську премію біографка Меріл Секрест у своїй новій книжці стверджує, що у сестри королеви Єлизавети, принцеси Маргарет, спостерігалися деякі симптоми фетального алкогольного синдрому.

Цей стан розвивається, коли дитина зазнає впливу алкоголю в утробі матері, що може пошкодити її мозок і тіло та перешкодити нормальному розвитку. Це може призвести до втрати вагітності, а у дітей, що вижили, можуть залишитися довічні проблеми, зокрема проблеми з рухом, навчанням і спілкуванням, а також гіперактивність.

Королева Єлизавета II і її молодша сестра принцеса Маргарет / © Associated Press

Меріл Секрест у своїй новій книжці проаналізувала особистість Маргарет та її проблеми у світлі глибших знань про це захворювання, пише mirror.co.uk.

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Твердження біографки про принцесу не було доведено, і немає жодних переконливих доказів того, що Маргарет страждала від розладу нейророзвитку, пов’язаного з вживанням алкоголю. У книжці авторка пише, що, хоча Маргарет не мала таких явних симптомів, як гладкий жолобок губ і маленькі очі, у неї спостерігалися характерні перепади настрою, затримка зростання, труднощі з навчанням письма і болючі мігрені.

Принцеси Маргарет і Єлизавета в дитинстві / © Associated Press

У книжці також наводяться свідчення пристрасті королеви-матері до спиртного в пізні роки життя, зокрема, за словами колишнього конюшого, вдень вона із задоволенням пила джин та дюбонне. У книжці також описано, що фетальний алкогольний синдром не був до кінця вивчений до 1970-х років, і, ймовірно, молодій королеві-матері не рекомендували утримуватись від алкоголю, коли вона була вагітна Маргарет.

Королева-мати Єлизавета / © Associated Press

Водночас в знайдених листах королеви-матері, які вона писала під час вагітності Єлизаветою II, вона зазначала, що не може виносити думки про вино, що дозволяє припустити, що вона пила менше, очікуючи на появу майбутньої королеви. У листі 1925 року майбутньому королю Георгу VI вона писала: «Вид вина просто вивертає мене! Хіба це неймовірно! Буде трагедією, якщо ніколи не зможу пити».

Нова біографія під назвою «Принцеса Маргарет і прокляття: дослідження королівського життя» написана на основі порівняння життя Маргарет із життям людей, які страждали від цього захворювання.

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Принцеса Маргарет і королева-мати Єлизавета / © Getty Images