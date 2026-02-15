ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Марі та принц Йоагім ухвалили рішення про черговий переїзд

Принц Йоагім та принцеса Марі готуються до повернення на батьківщину до Данії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марі та принц Йоагім

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Після трьох років, проведених у США, молодший син королеви Маргрете II — принц Йоагім та його дружина принцеса Марі повернуться жити на батьківщину.

Влітку 2023 року Йоагім та Марі переїхали зі свого будинку у Франції до Вашингтона у зв’язку з новою посадою принца в посольстві Данії при Міністерстві оборони. Але тепер дружина принца повідомила, що вони повернуться до Данії і з нетерпінням чекають на можливість відновити роботу і займатися благодійною діяльністю.

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Принцеса Марі дала інтерв’ю данській газеті BILLED-BLADET і сказала:

«Я з нетерпінням чекаю на повернення до своєї роботи та своїх благодійних проєктів. І повернення до Данії. А що буде після цього, покаже час. Ми дійсно з нетерпінням чекаємо на це. Було дуже добре побувати за кордоном та мати можливість підтримувати Данію за кордоном».

Принцеса додала, що хоче, щоб її 16-річний син, граф Генрік, спочатку закінчив середню школу в Сполучених Штатах, а потім наступного року повернувся до Данії.

Принцеса Марі з дітьми Генріком та Афіною / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Марі з дітьми Генріком та Афіною / © Данська королівська родина/Instagram

Вона сказала, що її молодша дочка, 14-річна графиня Афіна, зможе закінчити свою освіту у Данії. До переїзду до США сім’я три роки прожила у Парижі.

Нагадаємо, раніше цього місяця принцеса Марі відсвяткувала своє 50-річчя і з цієї нагоди палац поділився серією фотографій із нею та її родиною.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie