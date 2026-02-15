Принцеса Марі та принц Йоагім ухвалили рішення про черговий переїзд

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Після трьох років, проведених у США, молодший син королеви Маргрете II — принц Йоагім та його дружина принцеса Марі повернуться жити на батьківщину.

Влітку 2023 року Йоагім та Марі переїхали зі свого будинку у Франції до Вашингтона у зв’язку з новою посадою принца в посольстві Данії при Міністерстві оборони. Але тепер дружина принца повідомила, що вони повернуться до Данії і з нетерпінням чекають на можливість відновити роботу і займатися благодійною діяльністю.

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Принцеса Марі дала інтерв’ю данській газеті BILLED-BLADET і сказала:

«Я з нетерпінням чекаю на повернення до своєї роботи та своїх благодійних проєктів. І повернення до Данії. А що буде після цього, покаже час. Ми дійсно з нетерпінням чекаємо на це. Було дуже добре побувати за кордоном та мати можливість підтримувати Данію за кордоном».

Принцеса додала, що хоче, щоб її 16-річний син, граф Генрік, спочатку закінчив середню школу в Сполучених Штатах, а потім наступного року повернувся до Данії.

Принцеса Марі з дітьми Генріком та Афіною / © Данська королівська родина/Instagram

Вона сказала, що її молодша дочка, 14-річна графиня Афіна, зможе закінчити свою освіту у Данії. До переїзду до США сім’я три роки прожила у Парижі.

Нагадаємо, раніше цього місяця принцеса Марі відсвяткувала своє 50-річчя і з цієї нагоди палац поділився серією фотографій із нею та її родиною.