- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Марія-Олімпія блиснула стрункими ногами в білій мінісукні на тусовці в Лондоні
Принцеса Грецька Марія-Олімпія відвідала світський захід у Лондоні.
Королівську особу зазнімкували фотографи після прибуття до готелю Claridge’s на приватну вечерю, організовану Gucci на честь глобального посла бренду — італійського тенісиста Янніка Сіннера.
На світську тусовку в Лондоні Марія-Олімпія приїхала у білій мінісукні з високою горловиною, доповнивши її сумкою від Gucci та чорними туфлями-човниками на шпильці. Принцеса блиснула своїми стрункими ногами і мала дуже привабливий вигляд. Волосся Марія-Олімпія зібрала в гладку зачіску, зробила легкий макіяж, підкресливши трохи вії та рожевим блиском губи.
Нагадаємо, раніше принцеса Марія-Олімпія була присутня на галавечорі в Нью-Йорку, де з’явилася в чорній максісукні з вирізом на декольте і мала приголомшливий вигляд.