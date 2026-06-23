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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Марія-Олімпія блиснула стрункими ногами в білій мінісукні на тусовці в Лондоні

Принцеса Грецька Марія-Олімпія відвідала світський захід у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Королівську особу зазнімкували фотографи після прибуття до готелю Claridge’s на приватну вечерю, організовану Gucci на честь глобального посла бренду — італійського тенісиста Янніка Сіннера.

На світську тусовку в Лондоні Марія-Олімпія приїхала у білій мінісукні з високою горловиною, доповнивши її сумкою від Gucci та чорними туфлями-човниками на шпильці. Принцеса блиснула своїми стрункими ногами і мала дуже привабливий вигляд. Волосся Марія-Олімпія зібрала в гладку зачіску, зробила легкий макіяж, підкресливши трохи вії та рожевим блиском губи.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше принцеса Марія-Олімпія була присутня на галавечорі в Нью-Йорку, де з’явилася в чорній максісукні з вирізом на декольте і мала приголомшливий вигляд.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
131
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