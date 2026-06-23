Принцеса Марія-Олімпія блиснула стрункими ногами в білій мінісукні на тусовці в Лондоні

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

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Королівську особу зазнімкували фотографи після прибуття до готелю Claridge’s на приватну вечерю, організовану Gucci на честь глобального посла бренду — італійського тенісиста Янніка Сіннера.

На світську тусовку в Лондоні Марія-Олімпія приїхала у білій мінісукні з високою горловиною, доповнивши її сумкою від Gucci та чорними туфлями-човниками на шпильці. Принцеса блиснула своїми стрункими ногами і мала дуже привабливий вигляд. Волосся Марія-Олімпія зібрала в гладку зачіску, зробила легкий макіяж, підкресливши трохи вії та рожевим блиском губи.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше принцеса Марія-Олімпія була присутня на галавечорі в Нью-Йорку, де з’явилася в чорній максісукні з вирізом на декольте і мала приголомшливий вигляд.

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Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

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