Суспільство
42
1 хв

Принцеса-модниця: дочка Кароліни Монакської відвідала Тиждень моди в Мілані

Молодша дочка принцеси Кароліни (сестри чинного князя Альбера II) вийшла у світ.

Юлія Каранковська
Принцеса Александра Ганноверська

Принцеса Александра Ганноверська / © Getty Images

Принцеса Александра Ганноверська з’явилася серед гостей показу бренду Tod’s, який відбувся в межах Тижня моди в Мілані. Бренд презентував публіці колекцію на сезон весна-літо 2026.

26-річну Александру папараці заскочили перед початком показу, коли вона вийшла з автівки та прямувала на шоу. Одягнена дівчина була в речі від Tod’s — сорочку бордового кольору зі шкіри та сірі класичні штани з габардину. Образ принцеса доповнила масивною сумкою, яку носила під пахвою, та взуттям у тон сорочки. Макіяж вона також продумала та підібрала відповідно до вбрання, адже на її губах була помада насиченого винного кольору.

Принцеса Александра Ганноверська / © Getty Images

Принцеса Александра Ганноверська / © Getty Images

Принцеса Александра часта гостя на подібних заходах і світських церемоніях, а також полюбляє цікаве вбрання. Наприклад, влітку цього року дівчина відвідала захід в Іспанії — церемонію вручення премії ELLE Style Awards 2025. Перед фотографами в Мадриді представниця однієї з найвідоміших і найбагатших європейських родин сяяла в ніжно-рожевій сукні від бренду Giambattista Valli.

Принцеса Александра Ганноверська / © Getty Images

Принцеса Александра Ганноверська / © Getty Images

Александра — принцеса з Ганноверського королівського дому, дочка голови дому Ернста Августа V Брауншвейзького і Кароліни Монакської. Її дядько — чинний князь Монако Альбер II.

42
