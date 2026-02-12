- Дата публікації
Принцеса Монако з’явилася на Олімпійських іграх в Італії у компанії бойфренда
Князь Монако був помічений на Олімпійських іграх в Італії у компанії своєї племінниці та її бойфренда.
Принцеса Олександра Ганноверська у минулому фігуристка та завжди з радістю відвідує Олімпійські ігри. Цього року вона разом зі своїм бойфрендом Беном Сільвестром Штраутманном приєдналася до князя Альбера II на Олімпіаді, щоб підтримати збірну Монако.
Члени княжої родини були присутні на змаганнях з фігурного катання в четвертий день зимових Олімпійських ігор 2026, що проходили на льодовій арені Мілано в Мілані.
Дівчина була одягнена у світлі вельветові штани та спортивну куртку, волосся принцеса розпустила та була практично без макіяжу. Її коханий також з’явився на трибунах і був одягнений у таку саму куртку.
Нагадаємо, в Італії на Олімпіаді зараз перебувають багато королівських осіб. Принцеса Анна відвідує практично кожного дня змагання, підтримуючи олімпійську збірну Великої Британії.
Також на трибунах були помічені королева Максима та король Віллем-Олександр із Нідерландів.