ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Монако з’явилася на Олімпійських іграх в Італії у компанії бойфренда

Князь Монако був помічений на Олімпійських іграх в Італії у компанії своєї племінниці та її бойфренда.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Князь Альбер II з принцесою Олександрою та Беном Сільвестром

Князь Альбер II з принцесою Алеександрою і Беном Сільвестром / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська у минулому фігуристка та завжди з радістю відвідує Олімпійські ігри. Цього року вона разом зі своїм бойфрендом Беном Сільвестром Штраутманном приєдналася до князя Альбера II на Олімпіаді, щоб підтримати збірну Монако.

Члени княжої родини були присутні на змаганнях з фігурного катання в четвертий день зимових Олімпійських ігор 2026, що проходили на льодовій арені Мілано в Мілані.

Князь Альбер II з принцесою Олександрою та Беном Сільвестром / © Getty Images

Князь Альбер II з принцесою Олександрою та Беном Сільвестром / © Getty Images

Дівчина була одягнена у світлі вельветові штани та спортивну куртку, волосся принцеса розпустила та була практично без макіяжу. Її коханий також з’явився на трибунах і був одягнений у таку саму куртку.

Нагадаємо, в Італії на Олімпіаді зараз перебувають багато королівських осіб. Принцеса Анна відвідує практично кожного дня змагання, підтримуючи олімпійську збірну Великої Британії.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Також на трибунах були помічені королева Максима та король Віллем-Олександр із Нідерландів.

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie