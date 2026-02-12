Принцеса Монако з’явилася на Олімпійських іграх в Італії у компанії бойфренда

Князь Альбер II з принцесою Алеександрою і Беном Сільвестром / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська у минулому фігуристка та завжди з радістю відвідує Олімпійські ігри. Цього року вона разом зі своїм бойфрендом Беном Сільвестром Штраутманном приєдналася до князя Альбера II на Олімпіаді, щоб підтримати збірну Монако.

Члени княжої родини були присутні на змаганнях з фігурного катання в четвертий день зимових Олімпійських ігор 2026, що проходили на льодовій арені Мілано в Мілані.

Князь Альбер II з принцесою Олександрою та Беном Сільвестром / © Getty Images

Дівчина була одягнена у світлі вельветові штани та спортивну куртку, волосся принцеса розпустила та була практично без макіяжу. Її коханий також з’явився на трибунах і був одягнений у таку саму куртку.

Нагадаємо, в Італії на Олімпіаді зараз перебувають багато королівських осіб. Принцеса Анна відвідує практично кожного дня змагання, підтримуючи олімпійську збірну Великої Британії.

Принцеса Анна / © Getty Images

Також на трибунах були помічені королева Максима та король Віллем-Олександр із Нідерландів.