Суспільство
324
1 хв

Принцеса Нідерландів святкує 19-річчя: палац поділився фото іменинниці

Нідерландська принцеса Аріана сьогодні святкує день народження.

Ольга Кузьменко
Принцеса Аріана / © Getty Images

Аріана — молодша дочка короля Нідерландів Віллема-Александра та королеви Максими та онука принцеси Беатрікс, колишньої королеви.

Принцеса народилася 10 квітня 2007 року у госпіталі Бронове у Гаазі. У неї також є дві старші сестри — спадкова принцеса Оранська Катаріна-Амалія та принцеса Алексія.

З нагоди дня народження дівчини королівський палац поділився її портретним фото.

"Сьогодні принцеса Аріана святкує свій 19-й день народження", — йдеться в підписі під ним.

Це кадр із літньої фотосесії королівської родини, яку знімали у саду палацу Гейс-тен-Бос у Гаазі.

