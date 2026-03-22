Принцеса Олександра Ганноверська в ефектній сукні від Prada сяяла на балу з бойфрендом
Племінниця князя Монако Альбера II - принцеса Олександра Ганноверська та її коханий Бен Сильвестр Штраутманн відвідали Бал Троянд у Монте-Карло.
Цього року Бал відбувся уже 70-й раз. Він був заснований княгинею Грейс Келлі Монакської 1954 року.
Принцеса Олександра Ганноверська приїхала на світський захід, який також відвідала її сім'я, у бірюзовій сукні без бретельок та з накидкою зверху, зшитою на замовлення брендом Prada. Її образ доповнювала сумка теж від цього самого бренду, а також сережки-краплі з камінням у вухах та легкий вечірній макіяж зі стрілками.
Бен одягнув чорний смокінг і білу сорочку, а також краватку-метелика та взув лаковані туфлі. Пара мала сяйливий вигляд на світському заході серед інших знаменитостей.
А нещодавно принцеса Олександра відвідувала прем'єру фільму в Парижі, де з'явилася в елегантному пальті та черевиках.