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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Олександра в червоному сарафані, а Шарлотта Казірагі — сукні-сорочці: члени княжої родини відвідали виставку в Монако

Члени княжої родини Монако завітали на виставку «Віктор Браунер, Чарівна пригода» на віллі Палома в Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Олександра Ганноверська та Шарлотта Казірагі

Принцеса Олександра Ганноверська та Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська приїхала на виставку зі своїм коханим Беном Сільвестром Штраутманом. Дівчина одягла червоний сарафан на тонких бретельках, в руках тримала маленьку чорну сумку, а взута була в чорні босоніжки на підборах.

Принцеса Кароліна, принцеса Олександра Ганноверська та Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Принцеса Кароліна, принцеса Олександра Ганноверська та Шарлотта Казірагі / © Getty Images

На захід також приїхали її мама принцеса Кароліна, вона була одягнена у білу сорочку, чорну максіспідницю та босоніжки на підборах, а також її старша дочка Шарлотта Казірагі. Вона одягла квітчасту сукню-сорочку з короткими рукавами і поясом на талії, і була взута в золотисті босоніжки.

Принцеса Олександра Ганноверська та Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська та Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Усі разом вони захоплено слухали, що їм розповідали на виставці та розглядали роботи художників.

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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