Принцеса Олександра Ганноверська та Шарлотта Казірагі / © Getty Images

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Принцеса Олександра Ганноверська приїхала на виставку зі своїм коханим Беном Сільвестром Штраутманом. Дівчина одягла червоний сарафан на тонких бретельках, в руках тримала маленьку чорну сумку, а взута була в чорні босоніжки на підборах.

Принцеса Кароліна, принцеса Олександра Ганноверська та Шарлотта Казірагі / © Getty Images

На захід також приїхали її мама принцеса Кароліна, вона була одягнена у білу сорочку, чорну максіспідницю та босоніжки на підборах, а також її старша дочка Шарлотта Казірагі. Вона одягла квітчасту сукню-сорочку з короткими рукавами і поясом на талії, і була взута в золотисті босоніжки.

Принцеса Олександра Ганноверська та Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Усі разом вони захоплено слухали, що їм розповідали на виставці та розглядали роботи художників.

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Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

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