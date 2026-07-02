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Принцеса Олександра в червоному сарафані, а Шарлотта Казірагі — сукні-сорочці: члени княжої родини відвідали виставку в Монако
Члени княжої родини Монако завітали на виставку «Віктор Браунер, Чарівна пригода» на віллі Палома в Монако.
Принцеса Олександра Ганноверська приїхала на виставку зі своїм коханим Беном Сільвестром Штраутманом. Дівчина одягла червоний сарафан на тонких бретельках, в руках тримала маленьку чорну сумку, а взута була в чорні босоніжки на підборах.
На захід також приїхали її мама принцеса Кароліна, вона була одягнена у білу сорочку, чорну максіспідницю та босоніжки на підборах, а також її старша дочка Шарлотта Казірагі. Вона одягла квітчасту сукню-сорочку з короткими рукавами і поясом на талії, і була взута в золотисті босоніжки.
Усі разом вони захоплено слухали, що їм розповідали на виставці та розглядали роботи художників.