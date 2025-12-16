Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн зворушили милим святковим фото з маленькою дочкою

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн

Спадковий принц Хусейн і його дружина принцеса Раджва поділилися своїм посланням, опублікувавши раніше не представлену фотографію зі своєю дочкою, півторарічною принцесою Іман.

«Нехай мир буде з вами та вашими близькими. Нехай новий рік стане початком нового життя, наповненого добротою, благодаттю та щастям для всього нашого народу», — написано на листівці.

Наслідний принц Хусейн, принцеса Раджва та їхня дочка Іман

Раджва та Хусейн сиділи поруч одне з одним, що підкреслювало відчуття єдності та сімейної теплоти. Далека від суворих правил і протоколу сцена передавала інтимність і близькість, навмисно відходячи від урочистішого офіційного портрета. Фото було доповнено іграшками маленької Іман. Для фотосесії Раджва обрала струмливу сукню ніжного бірюзового кольору, її чоловік одягнув білу футболку, джинсову розстебнуту сорочку і чорні штани, а їхня дочка була у футболці, короткій пишній спідниці та сандалях.

