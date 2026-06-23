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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн взяли маленьку дочку на Чемпіонат світу з футболу

На Чемпіонаті світу з футболу 2026 року було помічено членів європейських та арабських королівських сімей, які підтримують свої національні команди.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман

Принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман

Йорданська королівська родина зарекомендувала себе як одна з найактивніших цьогорічного чемпіонату світу з футболу. Спадковий принц Хусейн та його дружина принцеса Раджва вже були помічені на першому матчі Йорданії проти Австрії, одягнені в національну форму та брали активну участь на трибунах.

Король Абдалла II, принцеса Раджва і принцеса Іман

Король Абдалла II, принцеса Раджва і принцеса Іман

Цього разу вони знову приєдналися до короля Абдалли II на матчі проти Алжиру, який проходив на стадіоні в районі затоки Сан-Франциско в США. Матч завершився поразкою Йорданії з рахунком 2:1, хоча участь країни у турнірі вже стала історичною подією.

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Це перша в історії Йорданії кваліфікація на фінальний турнір чемпіонату світу, яка відбулася 5 червня 2025 після перемоги над Оманом в азіатському відбірному раунді. Ця подія відзначається в країні як справді національна.

«Ми пишаємося нашою національною командою, вдячні за все, що ви зробили на полі, і знаємо, як сильно ви хотіли, щоб йорданці пишалися вами.

Принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман і король Абдалла II

Принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман і король Абдалла II

І вітаємо Алжир із перемогою!», — написав кронпринц Хусейн під знімками в Instagram.

На футбольний матч Хусейн та Раджва взяли із собою також свою майже дворічну дочку принцесу Іман. Кронпринц та кронпринцеса, а також їхня дочка були одягнені у футбольну форму йорданської команди.

Принцеса Раджва та принцеса Іман

Принцеса Раджва та принцеса Іман

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що король та королева Нідерландів також приїхали на Чемпіонат світу з футболу та активно вболівали за свою національну збірну.

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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