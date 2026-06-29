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Принцеса Раджва та її дочка Іман стали зірками Чемпіонату світу з футболу
Матч проти Аргентини об'єднав три покоління Хашимітського королівського будинку в одному місці.
Йорданська королівська родина висловила свою підтримку на матчі проти Аргентини. На грі були присутні король Абдалла II, спадковий принц Хусейн, його дружина принцеса Раджва та їхня дочка принцеса Іман.
На фотографіях, опублікованих кронпринцем Хусейном, видно, як сім'я із задоволенням спостерігає за матчем. Усі, включаючи принцесу Іман, були одягнені в офіційну йорданську футболку та традиційні червоно-білі хустки, накинуті на плечі, та спостерігали за грою з трибун.
Після гри батько та дочка обіймалися, усміхалися та виявляли одне до одного ніжність.
Хоча Йорданія не змогла вийти з групового етапу, принц Хусейн вирішив зосередитись на позитивних аспектах цього досвіду. За кілька годин після матчу він опублікував у соціальних мережах привітання команді та висловив гордість.
«Можливо, ми не набрали очок, але ми заслужили на повагу всього світу», — написав він, додавши, що це перший чемпіонат світу для Йорданії, але не останній, і переконаний, що амбіції йорданського народу не знають кордонів».
Раніше ми показували, як королева Нідерландів Максима та її родина вболівали на свою збірну на Чемпіонаті світу з футболу.