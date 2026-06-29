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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Раджва та її дочка Іман стали зірками Чемпіонату світу з футболу

Матч проти Аргентини об'єднав три покоління Хашимітського королівського будинку в одному місці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринц Хусейн, принцеса Раджва та їхня дочка принцеса Іман

Кронпринц Хусейн, принцеса Раджва та їхня дочка принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Йорданська королівська родина висловила свою підтримку на матчі проти Аргентини. На грі були присутні король Абдалла II, спадковий принц Хусейн, його дружина принцеса Раджва та їхня дочка принцеса Іман.

На фотографіях, опублікованих кронпринцем Хусейном, видно, як сім'я із задоволенням спостерігає за матчем. Усі, включаючи принцесу Іман, були одягнені в офіційну йорданську футболку та традиційні червоно-білі хустки, накинуті на плечі, та спостерігали за грою з трибун.

Кронпринц Хусейн, принцеса Раджва та їхня дочка принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн, принцеса Раджва та їхня дочка принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Після гри батько та дочка обіймалися, усміхалися та виявляли одне до одного ніжність.

Король Абдалла II та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Король Абдалла II та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Хоча Йорданія не змогла вийти з групового етапу, принц Хусейн вирішив зосередитись на позитивних аспектах цього досвіду. За кілька годин після матчу він опублікував у соціальних мережах привітання команді та висловив гордість.

Кронпринц Хусейн, принцеса Раджва та їхня дочка принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн, принцеса Раджва та їхня дочка принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

«Можливо, ми не набрали очок, але ми заслужили на повагу всього світу», — написав він, додавши, що це перший чемпіонат світу для Йорданії, але не останній, і переконаний, що амбіції йорданського народу не знають кордонів».

Раніше ми показували, як королева Нідерландів Максима та її родина вболівали на свою збірну на Чемпіонаті світу з футболу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
179
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