Принцеса Раджва у стильному діловому образі склала компанію чоловікові Хусейну на заході у США

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн

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Після відвідин матчу чемпіонату світу з футболу між збірними Йорданії та Алжиру на стадіоні в районі затоки Сан-Франциско разом із королем Абдаллою II, подружжя відвідало підприємства передової компанії Replit у Силіконовій долині.

Це провідна компанія, яка займається розробкою інтегрованих програм штучного інтелекту. Під час візиту майбутні король та королева Йорданії зустрілися із засновником та генеральним директором компанії, йорданським бізнесменом Амджадом Масадом, після чого Хусейн публічно висловив свою глибоку гордість за таланти своєї країни, здатні конкурувати та лідирувати у найвибагливіших секторах світової економіки, пише vanitatis.

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва мала бездоганний вигляд, одягнувшись у чорний смугастий штанний костюм від Sportmax та туфлі-човники на підборах. Щоб підкреслити свою фігуру, йорданська принцеса використала італійський шкіряний пояс Hollyhock із срібною пряжкою від Dehanche. А як завершальний штрих до ідеального офісного образу Раджва одягла на плече сумку «East West» від Alaïa, яка виділяється своїм вигнутим анатомічним силуетом.

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Кронпринц Хусейн одягнув синій піджак, блакитну сорочку та чорні штани, і був взутий у чорні шкіряні туфлі.

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

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