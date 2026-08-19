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Принцеса Раджва у стильному образі відвідала з чоловіком-кронпринцем Хусейном школу
Кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва відвідали новий захід разом.
Майбутній король Йорданії і його дружина зустрілися з найкращими учнями середньої школи, де принцеса Раджва з'явилася в короткій блузці з коміром-стійкою від Edeline Lee кольору слонової кістки і світло-сірих широких штанях з високою талією, і взута в білі шкіряні туфлі на підборах від Gianvito Rossi.
У руках у Раджви була невелика чорна сумка на короткій ручці від Strathberry. Волосся принцеса розпустила, зробивши легке укладання хвилями, класичний денний макіяж та доповнила образ сережками-висячками.
Кронпринц Хусейн був одягнений у темний класичний костюм, білу сорочку та синю краватку.
Нагадаємо, днями королева Ранія та король Абдалла II йорданські поділилися фото своїх новонароджених онучок – дочок принцеси Іман – сестри кронпринца Хусейна.