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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Раджва у стильному образі відвідала з чоловіком-кронпринцем Хусейном школу

Кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва відвідали новий захід разом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Майбутній король Йорданії і його дружина зустрілися з найкращими учнями середньої школи, де принцеса Раджва з'явилася в короткій блузці з коміром-стійкою від Edeline Lee кольору слонової кістки і світло-сірих широких штанях з високою талією, і взута в білі шкіряні туфлі на підборах від Gianvito Rossi.

У руках у Раджви була невелика чорна сумка на короткій ручці від Strathberry. Волосся принцеса розпустила, зробивши легке укладання хвилями, класичний денний макіяж та доповнила образ сережками-висячками.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн був одягнений у темний класичний костюм, білу сорочку та синю краватку.

Нагадаємо, днями королева Ранія та король Абдалла II йорданські поділилися фото своїх новонароджених онучок – дочок принцеси Іман – сестри кронпринца Хусейна.

Королева Ранія та король Абдалла II з онуками / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та король Абдалла II з онуками / © Instagram королеви Ранії

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