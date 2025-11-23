Принцеса Шарлотта може втратити свій титул: чому дочка Кейт і Вільяма може опинитися в такій ситуації

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Дочці принца та принцеси Уельських — принцесі Шарлотті — зараз лише десять років, але, ймовірно, одного разу вона відіграє важливу роль у королівській родині. Будучи дочкою майбутнього короля та сестрою принца Джорджа, другого у черзі на престол, Шарлотта — важливий член сім’ї.

Хоча одного разу вона, можливо, збудує кар’єру за межами королівської сім’ї, після закінчення освіти вона, ймовірно, стане членом королівської сім’ї. Однак поки що неясно, який титул вона може отримати. До того ж наступної великої зміни в королівській сім’ї вона може залишитися взагалі без титулу, пише express.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Це пов’язано з тим, що коли її батько Вільям стане королем, Джордж, швидше за все, отримає титул принца Уельського. А це означає, що Шарлотта не зможе продовжувати називатися принцесою Уельською і може залишитися без королівського титулу.

Принц Джордж і принц Вільям / © Associated Press

Однак є припущення, що Шарлотта може прийняти титул королівської принцеси, тим більше, що вона буде дочкою монарха. В даний час цей титул носить принцеса Анна, а Шарлотта зможе зайняти його тільки в тому випадку, якщо її батько стане королем, і якщо принцеси Анни вже не буде серед живих.