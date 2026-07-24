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Принцеса Шарлотта не любить займатися цим видом спорту: про що йдеться
Принцеса Шарлотта любить спорт і обожнює бути присутньою на різних змаганнях, але є один вид спорту, який їй не до душі.
Як повідомляє The Royal Observer, під час візиту до Вейкфілду Трініті вона зустрілася з групою школярок, які займаються регбі. У розмові з ними принцеса Кетрін розповіла про активний спосіб життя Шарлотти, але зауважила:
"Вона багато займається спортом, але не регбі". Проте, схоже, небажання Шарлотти займатися регбі було не завжди.
Для членів королівської сім'ї регбі було невід'ємною частиною сімейного життя, і в інтерв'ю виданню Town & Country 2023 року президент RFU Найджел Гіллінгем сказав: «Кетрін розповідала мені, що регулярно грає в регбі зі своїми дітьми в саду, а також у багато інших видів спорту».
Однак юна принцеса виявляє інтерес і до інших видів фізичної активності. Наприклад, їй подобається гімнастика, яка займає особливе місце у її серці і є її улюбленим заняттям.
Нагадаємо, раніше принцеса Уельська розповіла, чому не може займатися улюбленим видом спорту, як раніше.