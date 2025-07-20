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Принцеса Шарлотта обрала особливу прикрасу на зап’ястя для сімейного виходу
Принцеса Шарлотта Уельська любить теніс і завжди із задоволенням відвідує Вімблдонський турнір разом зі своєю мамою принцесою Кейт.
Цього року Шарлотта була присутня разом із батьками та старшим братом принцом Джорджем на чоловічому фіналі турніру.
10-річна Шарлотта була у білій сукні з оборкою по подолу, чорною V-подібною строчкою та невеликим бантом на талії. Ми звернули увагу на рожевий манікюр принцеси та браслети на її зап’ястях.
Лотті носила браслет Pandora за 87 доларів. Витончений срібний браслет був прикрашений трьома чарівними підвісками цього ж бренду, включаючи фігурку персонажа з улюбленого фільму її старшого брата Джорджа — «Король Лев».
Зазначимо, що 2017 року принц Уельський зізнався, що улюблений фільм його сина — диснеївський «Король Лев». Під час королівського візиту до Паддінгтона, принц Вільям розповів, що вони разом дивилися цей класичний мультфільм кілька разів.
Як пише express.co.uk до браслету принцеси Шарлотти, була прикріплена чарівна підвіска Pandora вартістю із зображенням Нали з «Короля Лева».
Принцеса Уельська, до речі, приїхала на турнір теж із новою прикрасою на шиї, детальніше про яку ми вже розповідали.