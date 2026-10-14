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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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655
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Принцеса Шарлотта отримала особливий подарунок після того, як здивувала лондонців у метро

На принцесу Шарлотту чекає приємний сюрприз. У вівторок її батько принц Вільям повернувся додому з королівської прогулянки з особливим подарунком для своєї дочки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

42-річний принц Уельський зіграв у крикет зі світовими зірками на вулиці Мел перед Букінгемським палацом.

Приблизно за 10 хвилин гри у крикет Вільям трохи прогулявся, після чого Нат Сківер-Брант вручив йому спеціальну крикетну футболку для його дочки, принцеси Шарлотти.

Принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям / © Getty Images

Принц сяяв від радості, коли брав до рук червоно-синю футболку для T20 на сезон 2026/2027, прикрашену гаптованим гербом «Трьох левів».

Принцеса Шарлотта, ймовірно, буде в захваті від подарунка, оскільки відомо, що вона є великою шанувальницею крикету і грає в шкільній команді в Ламбрук.

Принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям / © Getty Images

Нагадаємо, минулими вихідними принцесу Шарлотту разом з мамою принцесою Кейт помітили в лондонському метро.

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

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