Суспільство
388
1 хв

Принцеса Шарлотта скопіювала образ своєї мами Кейт і потрапила в заголовки преси

Дочка принцеси Уельської — 10-річна принцеса Шарлотта — відтворила зачіску своєї матері з концерту на честь Дня Перемоги у травні 2025 року.

Ольга Кузьменко
Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Юна Шарлотта з’явилася з батьками та своїми братами — принцами Джорджем та Луї на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві 5 грудня та зачарувала не лише вибором сукні, а й зачіскою.

Сім’я Уельських на різдвяному концерті / © Associated Press

Сім’я Уельських на різдвяному концерті / © Associated Press

Уважні королівські шанувальники звернули увагу на те, що Шарлотта відтворила образ своєї матері, 43-річної принцеси Кейт, коли принцеса Уельська заколола волосся чорним бантом, відвідавши концерт на честь 80-річчя Дня Перемоги на Параді Кінної гвардії в Лондоні 8 травня.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Юна принцеса Шарлотта одягла бант на волосся на концерт різдвяних гімнів і була в темно-синій сукні з великим білим коміром, темно-синіх колготах і взута в лаковані балетки.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцесу Кейт захейтили за вибір спідниці для святкового концерту.

Принцеса Уельська на різдвяному концерті / © Getty Images

Принцеса Уельська на різдвяному концерті / © Getty Images

388
