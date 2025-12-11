- Дата публікації
Принцеса Шарлотта скопіювала образ своєї мами Кейт і потрапила в заголовки преси
Дочка принцеси Уельської — 10-річна принцеса Шарлотта — відтворила зачіску своєї матері з концерту на честь Дня Перемоги у травні 2025 року.
Юна Шарлотта з’явилася з батьками та своїми братами — принцами Джорджем та Луї на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві 5 грудня та зачарувала не лише вибором сукні, а й зачіскою.
Уважні королівські шанувальники звернули увагу на те, що Шарлотта відтворила образ своєї матері, 43-річної принцеси Кейт, коли принцеса Уельська заколола волосся чорним бантом, відвідавши концерт на честь 80-річчя Дня Перемоги на Параді Кінної гвардії в Лондоні 8 травня.
Юна принцеса Шарлотта одягла бант на волосся на концерт різдвяних гімнів і була в темно-синій сукні з великим білим коміром, темно-синіх колготах і взута в лаковані балетки.
