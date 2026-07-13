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Принцеса Шарлотта у блакитній сукні з рюшами зачарувала гостей на Вімблдоні
Принцеса Шарлотта Уельська відвідала тенісний турнір разом із сім'єю.
Кейт Міддлтон та принц Вільям привели своїх двох старших дітей — 12-річного принца Джорджа та 11-річну принцесу Шарлотту — подивитися фінал чоловічого одиночного розряду між Янником Сіннером та Олександром Звєрєвим на Вімблдоні.
Юна принцеса Шарлотта не залишилася поза увагою публіки. Дівчинка була одягнена у блакитну сукню з рюшами на рукавах та стрічкою на талії, носила сонцезахисні окуляри та солом'яний капелюх із зеленою стрічкою. Кажуть, глядачам турніру Вімблдону дозволили одягати головні убори через нестерпну спеку в Лондоні.
Температура була близько 27-30 ° C, а принци Джордж і Вільям були одягнені в костюми та краватки для спортивного заходу. Джорджа бачили, як він охолоджувався, попиваючи воду і використовуючи білий ручний вентилятор, прямо як королева Камілла кількома днями раніше.
Принцеса Кейт та принц Вільям також час від часу одягали сонцезахисні окуляри під час матчу.