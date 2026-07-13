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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Шарлотта у блакитній сукні з рюшами зачарувала гостей на Вімблдоні

Принцеса Шарлотта Уельська відвідала тенісний турнір разом із сім'єю.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям привели своїх двох старших дітей — 12-річного принца Джорджа та 11-річну принцесу Шарлотту — подивитися фінал чоловічого одиночного розряду між Янником Сіннером та Олександром Звєрєвим на Вімблдоні.

Принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Associated Press

Юна принцеса Шарлотта не залишилася поза увагою публіки. Дівчинка була одягнена у блакитну сукню з рюшами на рукавах та стрічкою на талії, носила сонцезахисні окуляри та солом'яний капелюх із зеленою стрічкою. Кажуть, глядачам турніру Вімблдону дозволили одягати головні убори через нестерпну спеку в Лондоні.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Температура була близько 27-30 ° C, а принци Джордж і Вільям були одягнені в костюми та краватки для спортивного заходу. Джорджа бачили, як він охолоджувався, попиваючи воду і використовуючи білий ручний вентилятор, прямо як королева Камілла кількома днями раніше.

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Кейт та принц Вільям також час від часу одягали сонцезахисні окуляри під час матчу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
371
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