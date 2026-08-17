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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Шарлотта йде стопами своєї матері Кейт: чим вона захопилася

Принцеса Уельська давно відома як одна з найспортивніших членів королівської родини, тепер її дочка принцеса Шарлотта йде її шляхом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін давно відома як одна з найспортивніших членів королівської родини. Від капітанства у хокейній команді під час навчання у Мальборо-коледжі до гри у волейбол у туфлях на танкетці на благодійному заході. І вона не єдина, хто виявляє велику цікавість до спорту.

Стало відомо, що її 11-річна дочка, принцеса Шарлотта, грає у шкільній команді з нетболу, яка виступає на високому рівні по всій Англії.

Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

За словами джерела, культура цього виду спорту дуже орієнтована на практичну участь, і королівське подружжя зможе насолоджуватися більш приземленою обстановкою на іграх за участю їхньої доньки.

Юна принцеса із задоволенням спостерігала за півфінальним матчем Австралії проти Ямайки, а також за грою Англії проти Нової Зеландії. Після матчу Шарлотту бачили, що позує зі своєю матір'ю та командою Шотландії.

У розмові зі спортсменами на заході її батько, принц Вільям, сказав, що вона "любить балет і гімнастику", а принцеса Кейт також розповіла, що Шарлотті також "подобається танцювати", цитує її журнал Hello!.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким видом спорту принцеса Шарлотта не любить займатись.

Принцеса Шарлотта / © Instagram

Принцеса Шарлотта / © Instagram

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