Принцеса Швеції Мадлен / © Getty Images

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28 березня принцеса Швеції Мадлен — молодша сестра кронпринцеси Вікторії — представила новий натуральний бренд догляду за шкірою MinLen на саміті Art of Beauty & Health у місті Дюссельдорфі, Німеччина. Свій бренд вона запустила у співпраці зі знаменитою швейцарською косметичною компанією Weleda.

На заході її супроводжував чоловік Кріс О’Ніл. Назва бренду MinLen походить від шведського слова «my» (min) та «soft» (len). Len також є прізвиськом принцеси. Нова справа Мадлен ніяк не пов’язана з королівською родиною та є її приватним бізнесом. Рішення про створення компанії було ухвалено під час діалогу з королем Карлом XVI Густавом — батьком принцеси.

Принцеса Швеції Мадлен / © Getty Images

На презентації 42-річна Мадлен з’явилася в блакитному вбранні — штанному костюмі від бренду Veronica Beard. Носила його вона у поєднанні з білим топом, туфлями-човниками та лаконічними прикрасами. Волосся принцесса уклала в елегантну зачіску.

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Принцеса Швеції Мадлен / © Getty Images

Також варто зазначити, що принцеса Мадлен вже давно не отримує жодних виплат від держави, вона бере участь і виконує офіційні доручення за необхідності, виходячи з побажань свого батька. Бізнесдіяльність не вплине на її роботу, як принцеси і публічний імідж.

Принцеса Мадлен з чоловіком і дітьми / © Getty Images Принцеса Мадлен з молодшою дочкою Адрієнн / © Getty Images Принцеса Мадлен / © Getty Images Принцеса Мадлен з чоловіком Крістофером / © Associated Press Принцеса Мадлен / © Associated Press Принцеса Мадлен / © Associated Press Принцеса Мадлен / © Associated Press Принцеса Мадлен з мамою королевою Сільвією / © Associated Press Принцеса Мадлен / © Associated Press