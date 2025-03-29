ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Швеції Мадлен запустила власний бренд — що це

Принцеса на виставці краси Art of Beauty & Health.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Швеції Мадлен

Принцеса Швеції Мадлен / © Getty Images

28 березня принцеса Швеції Мадлен — молодша сестра кронпринцеси Вікторії — представила новий натуральний бренд догляду за шкірою MinLen на саміті Art of Beauty & Health у місті Дюссельдорфі, Німеччина. Свій бренд вона запустила у співпраці зі знаменитою швейцарською косметичною компанією Weleda.

На заході її супроводжував чоловік Кріс О’Ніл. Назва бренду MinLen походить від шведського слова «my» (min) та «soft» (len). Len також є прізвиськом принцеси. Нова справа Мадлен ніяк не пов’язана з королівською родиною та є її приватним бізнесом. Рішення про створення компанії було ухвалено під час діалогу з королем Карлом XVI Густавом — батьком принцеси.

Принцеса Швеції Мадлен / © Getty Images

Принцеса Швеції Мадлен / © Getty Images

На презентації 42-річна Мадлен з’явилася в блакитному вбранні — штанному костюмі від бренду Veronica Beard. Носила його вона у поєднанні з білим топом, туфлями-човниками та лаконічними прикрасами. Волосся принцесса уклала в елегантну зачіску.

Принцеса Швеції Мадлен / © Getty Images

Принцеса Швеції Мадлен / © Getty Images

Також варто зазначити, що принцеса Мадлен вже давно не отримує жодних виплат від держави, вона бере участь і виконує офіційні доручення за необхідності, виходячи з побажань свого батька. Бізнесдіяльність не вплине на її роботу, як принцеси і публічний імідж.

Принцеса Мадлен з чоловіком і дітьми / © Getty Images

Принцеса Мадлен з чоловіком і дітьми / © Getty Images

Принцеса Мадлен з молодшою дочкою Адрієнн / © Getty Images

Принцеса Мадлен з молодшою дочкою Адрієнн / © Getty Images

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Принцеса Мадлен з чоловіком Крістофером / © Associated Press

Принцеса Мадлен з чоловіком Крістофером / © Associated Press

Принцеса Мадлен / © Associated Press

Принцеса Мадлен / © Associated Press

Принцеса Мадлен / © Associated Press

Принцеса Мадлен / © Associated Press

Принцеса Мадлен / © Associated Press

Принцеса Мадлен / © Associated Press

Принцеса Мадлен з мамою королевою Сільвією / © Associated Press

Принцеса Мадлен з мамою королевою Сільвією / © Associated Press

Принцеса Мадлен / © Associated Press

Принцеса Мадлен / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie