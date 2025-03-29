- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Швеції Мадлен запустила власний бренд — що це
Принцеса на виставці краси Art of Beauty & Health.
28 березня принцеса Швеції Мадлен — молодша сестра кронпринцеси Вікторії — представила новий натуральний бренд догляду за шкірою MinLen на саміті Art of Beauty & Health у місті Дюссельдорфі, Німеччина. Свій бренд вона запустила у співпраці зі знаменитою швейцарською косметичною компанією Weleda.
На заході її супроводжував чоловік Кріс О’Ніл. Назва бренду MinLen походить від шведського слова «my» (min) та «soft» (len). Len також є прізвиськом принцеси. Нова справа Мадлен ніяк не пов’язана з королівською родиною та є її приватним бізнесом. Рішення про створення компанії було ухвалено під час діалогу з королем Карлом XVI Густавом — батьком принцеси.
На презентації 42-річна Мадлен з’явилася в блакитному вбранні — штанному костюмі від бренду Veronica Beard. Носила його вона у поєднанні з білим топом, туфлями-човниками та лаконічними прикрасами. Волосся принцесса уклала в елегантну зачіску.
Також варто зазначити, що принцеса Мадлен вже давно не отримує жодних виплат від держави, вона бере участь і виконує офіційні доручення за необхідності, виходячи з побажань свого батька. Бізнесдіяльність не вплине на її роботу, як принцеси і публічний імідж.