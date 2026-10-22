Принцеса Софія сяяла в гарній оксамитовій сукні на урочистості у Стокгольмі

Принцеса Софія і принц Карл Філіп на заході / © kungahuset.se

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Клуб «Ротарі» був заснований 1905 року в американському Чикаго юристом Полом Гаррісом. Його метою було об’єднання людей різних професій і походження для обміну досвідом та набуття друзів на все життя.

Назва «Ротарі» походить від практики почергового відвідування членами клубу місць роботи, яка існувала раніше.

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Принцеса Софія і принц Карл Філіп на заході / © kungahuset.se

У Швеції «Ротарі» був заснований 1926 року зі створенням Стокгольмського ротаріанського клубу. Швеція стала 43 країною, де діє клуб, а стокгольмський ротаріанський клуб — 2256-м клубом у світі.

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Принцеса Софія приїхала на урочистий вечір у темно-зеленій оксамитовій сукні з V-подібним декольте, взута в замшеві туфлі-човники чорного кольору, а в руках тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці. Вона зробила гарне укладання локонами та вечірній макіяж, а на її шиї красувався ланцюжок із чотирма підвісками — знаками зодіаку її чотирьох дітей.

Принц Карл Філіп / © kungahuset.se

Принц Карл Філіп був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку та синю краватку у принт.

Нагадаємо, раніше принцеса Софія в бордовій сукні без рукавів з’явилася на важливій церемонії, поставши в гарному аутфіті.

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