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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Софія та принц Карл Філіп опублікували миле літнє фото своїх чотирьох дітей

Шведська королівська родина поділилася дуже милим знімком дітей принца Карла Філіпа та принцеси Софії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Діти принца Карла Філіпа та принцеси Софії

Діти принца Карла Філіпа та принцеси Софії

Шведська королівська родина офіційно почала відходити від своїх офіційних обов'язків, і зробила це, подарувавши своїм підписникам один із найзворушливіших знімків сезону.

Принц Карл Філіп та принцеса Софія Шведські розпочали літній сезон із публікації нової фотографії своїх чотирьох дітей у своєму офіційному акаунті в Instagram.

«Бажаємо всім вам дуже щасливого літа!» – написано під знімком.

На фотографії діти Карла Філіпа та Софії позують разом у рятувальних жилетах і готові насолодитися літнім днем.

Діти принца Карла Філіпа та принцеси Софії

Діти принца Карла Філіпа та принцеси Софії

Принц Олександр, старший із братів і сестер, зображений у маленькій зеленій панамі, ніжно тримаючи на колінах наймолодшого члена сім'ї, принцесу Інес. Одягнена дівчинка в білу майку та джинсову спідницю, грайливо показуючи свої маленькі зубки в камеру, принцеса стала зіркою фотографії, демонструючи свою характерну виразність.

Їхні батьки на знімку не були присутні, а, швидше за все, були поряд просто за кадром.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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