Принцеса Софія та принц Карл Філіп опублікували миле літнє фото своїх чотирьох дітей

Діти принца Карла Філіпа та принцеси Софії

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Шведська королівська родина офіційно почала відходити від своїх офіційних обов'язків, і зробила це, подарувавши своїм підписникам один із найзворушливіших знімків сезону.

Принц Карл Філіп та принцеса Софія Шведські розпочали літній сезон із публікації нової фотографії своїх чотирьох дітей у своєму офіційному акаунті в Instagram.

«Бажаємо всім вам дуже щасливого літа!» – написано під знімком.

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На фотографії діти Карла Філіпа та Софії позують разом у рятувальних жилетах і готові насолодитися літнім днем.

Діти принца Карла Філіпа та принцеси Софії

Принц Олександр, старший із братів і сестер, зображений у маленькій зеленій панамі, ніжно тримаючи на колінах наймолодшого члена сім'ї, принцесу Інес. Одягнена дівчинка в білу майку та джинсову спідницю, грайливо показуючи свої маленькі зубки в камеру, принцеса стала зіркою фотографії, демонструючи свою характерну виразність.

Їхні батьки на знімку не були присутні, а, швидше за все, були поряд просто за кадром.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images

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