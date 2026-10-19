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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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130
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2 хв

Принцеса Софія у бордовій сукні без рукавів з’явилася на важливій церемонії

Дружина принца Карла Філіпа шведського була присутня на церемонії вручення дипломів випускникам університету Софіагеммет, яка проходила у Стокгольмській ратуші.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Софія

Принцеса Софія / © instagram.com/kungahuset

Принцеса Софія була присутня на церемонії вручення дипломів в університеті Софіагеммет — центрі, який спеціалізується на підготовці медичних кадрів, — з яким вона підтримує тісні зв’язки вже десять років. Її присутність на цьому святкуванні стала традицією, хоча зв’язок виходить далеко за межі вручення дипломів. Зокрема, під час пандемії вона навіть працювала волонтеркою у лікарні.

Під час церемонії, яка відбулася у Блакитному залі міської ратуші, принцеса супроводжувала студентів, що завершили навчання за спеціальністю «медичний працівник». Вона взяла участь у врученні стипендій студентам-медсестрам, які вирізнилися академічними досягненнями, і виголосила промову, в якій підкреслила важливість співчуття і відповідальності, необхідних під час догляду за пацієнтами.

Принцеса Софія / © instagram.com/kungahuset

Принцеса Софія / © instagram.com/kungahuset

На церемонії Її Високість з’явилася у бордовій сукні від Roland Mouret, одного з дизайнерів, чиї роботи полюбляє принцеса Уельська Кейт. Це було вбрання середньої довжини з крепу з круглим вирізом, короткими рукавами і структурованими плечима, яке підкреслювало талію і розширювалося донизу у спідницю А-силуету. Найпопулярнішою була деталь — бічні оборки в стилі пеплум, які додавали силуету об’єму.

На завершення образу Софія обрала чорні туфлі-човники на шпильці з гострим носком і тримала в руках крокодилячий клатч. З прикрас вона віддала перевагу стриманій елегантності, обравши золотий браслет і кілька каблучок та відмовившись від намиста, яке б надто сильно підкреслювало її декольте. Її довге каштаново-коричневе волосся було розпущене, укладене на прямий проділ, а чітко окреслені хвилі спадали на плечі. В макіяжі дружина принца Карла Філіпа підкреслила очі та рожеві губи.

Принцеса Софія / © instagram.com/kungahuset

Принцеса Софія / © instagram.com/kungahuset

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