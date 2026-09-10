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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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165
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1 хв

Принцеса Софія у довгій сукні та капелюсі з вуаллю на церемонії прощання з королем Норвегії

Шведська принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп учора були присутні на прощанні з королем Норвегії Гаральдом V в Осло.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Софія та принц Карл Філіпп

Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / © Getty Images

Принцеса Софія обрала для жалобного заходу дуже скромний аутфіт. Вона одягла пальто Ida Sjostedt чорного кольору, а під ним у принцеси була така сама лаконічна чорна максісукня з вирізом «човник» від Maison Lilli Jahilo.

Образ принцеси Швеції завершували туфлі-човники з лакованої шкіри Gianvito Rossi та чорний капелюх з обідком та вуаллю на голові. Принцеса Софія також зібрала волосся у низьку зачіску та зробила виразний макіяж. Її чоловік принц Карл Філіп був одягнений у військову форму, як і багато інших королівських осіб чоловічої статі цього дня.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images

Ми також розповідали, чому королівські жінки носили вуалі на прощанні з королем Гаральдом V.

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