Принцеса Софія у стильній картатій сорочці відкрила стежку до водоспаду, а палац поділився барвистими фото

Принцеса Софія / © instagram.com/kungahuset

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Знімками авторства фотографів Ніссе Шмідт та Філіп Кангаса поділилися в офіційному акаунті королівської родини Швеції.

Принцеса Софія / © instagram.com/kungahuset

«Десять років тому Адміністрація округу Даларна розпочала роботу щодо підвищення доступності території навколо Нюпескяра. Від того часу стежки, зони відпочинку, альтанки, місця для барбекю та об'єкти інфраструктури поступово модернізувалися, щоб більше людей могли відвідати місце національного парку», — йдеться у підписі до фотографій.

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Принцеса Софія / © instagram.com/kungahuset

Принцеса Софія з'явилася на заході у коричневій картатій сорочці, темних штанях, а поверх на талії у неї була зав'язана куртка кольору гакі.

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Принцеса зробила укладання недбалими легкими хвилями, денний макіяж, одягла свій улюблений годинник Rolex і браслет, а також кілька каблучок, зокрема і свою заручальну з діамантом.

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Нещодавно, нагадаємо, Софія з чоловіком принцом Карлом Філіпом відвідали новий Культурний центр (Kulturhuset) у Сундбюберзі, неподалік Стокгольма.

Принц Карл Філіп і принцеса Софія / © Getty Images

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