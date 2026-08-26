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Принцеса Софія у стильній картатій сорочці відкрила стежку до водоспаду, а палац поділився барвистими фото
Шведська принцеса Софія урочисто відкрила нову доступну стежку до водоспаду Нюпескяр у національному парку Фулуф'єлет.
Знімками авторства фотографів Ніссе Шмідт та Філіп Кангаса поділилися в офіційному акаунті королівської родини Швеції.
«Десять років тому Адміністрація округу Даларна розпочала роботу щодо підвищення доступності території навколо Нюпескяра. Від того часу стежки, зони відпочинку, альтанки, місця для барбекю та об'єкти інфраструктури поступово модернізувалися, щоб більше людей могли відвідати місце національного парку», — йдеться у підписі до фотографій.
Принцеса Софія з'явилася на заході у коричневій картатій сорочці, темних штанях, а поверх на талії у неї була зав'язана куртка кольору гакі.
Принцеса зробила укладання недбалими легкими хвилями, денний макіяж, одягла свій улюблений годинник Rolex і браслет, а також кілька каблучок, зокрема і свою заручальну з діамантом.
(гортайте фото праворуч)
Нещодавно, нагадаємо, Софія з чоловіком принцом Карлом Філіпом відвідали новий Культурний центр (Kulturhuset) у Сундбюберзі, неподалік Стокгольма.