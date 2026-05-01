Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Софія з’явилася на бенкеті в сукні з градієнтом та своїй оновленій весільній тіарі

Шведська принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп відвідали вчора ввечері бенкет на честь ювілею короля Карла XVI Густава.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Софія та принц Карл Філіп

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images

Шведський монарх відсвяткував 30 квітня своє 80-річчя. З цієї нагоди сім’я зібрала багато гостей на денному обіді, а потім — і на вечірньому бенкеті.

Невістка короля, дружина його єдиного сина принца Карла Філіпа — принцеса Софія — відвідала захід разом з чоловіком. Її Високість обрала для світського заходу гарну сукню, пошиту на замовлення брендом Lilli Jahilo, з кольоровим градієнтом на спідниці. В руках вона тримала клатч від Gucci, підібраний до тону її вбрання, мала сережки, брошку і браслет на зап’ясті з аметистового гарнітура, а на голові — свою весільну тіару «Пальметту», на яку цього разу було вставлено аметистові камені.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images

Образ вийшов гарний та ніжний, а макіяж і зачіска, які зробила принцеса, відповідали урочистому моменту.

Нагадаємо, на денному заході принцеса Софія з’явилася у блакитній сукні міді з крепу Roland Mouret та накидці, а на голові у неї був капелюх, який нагадав нам образ Меланії Трамп.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images

ПринцесаОсофія та принц Карл Філіп / © Getty Images

