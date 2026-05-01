Принцеса Софія з’явилася на бенкеті в сукні з градієнтом та своїй оновленій весільній тіарі
Шведська принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп відвідали вчора ввечері бенкет на честь ювілею короля Карла XVI Густава.
Шведський монарх відсвяткував 30 квітня своє 80-річчя. З цієї нагоди сім’я зібрала багато гостей на денному обіді, а потім — і на вечірньому бенкеті.
Невістка короля, дружина його єдиного сина принца Карла Філіпа — принцеса Софія — відвідала захід разом з чоловіком. Її Високість обрала для світського заходу гарну сукню, пошиту на замовлення брендом Lilli Jahilo, з кольоровим градієнтом на спідниці. В руках вона тримала клатч від Gucci, підібраний до тону її вбрання, мала сережки, брошку і браслет на зап’ясті з аметистового гарнітура, а на голові — свою весільну тіару «Пальметту», на яку цього разу було вставлено аметистові камені.
Образ вийшов гарний та ніжний, а макіяж і зачіска, які зробила принцеса, відповідали урочистому моменту.
Нагадаємо, на денному заході принцеса Софія з’явилася у блакитній сукні міді з крепу Roland Mouret та накидці, а на голові у неї був капелюх, який нагадав нам образ Меланії Трамп.