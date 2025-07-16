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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1667
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2 хв

Принцеса Уельська довела фіналістку Вімблдона до сліз: як це сталося

Принцеса Кейт у вихідні відвідала фінали жіночого та чоловічого одиночного розряду на Вімблдоні, де вручила нагороди переможцям.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Кейт показала своє справжнє обличчя, підбадьоривши американську спортсменку Аманду Анісімову після її нищівної поразки у фіналі жіночого одиночного розряду Вімблдона, яка довела зірку тенісу до сліз.

Анісімова зазнала поразки від польської тенісистки Іги Свьонтек з рахунком 6:0, 6:0. Матч закінчився лише за 57 хвилин.

Принцеса Кейт і Аманда Анісімова / © Associated Press

Принцеса Кейт і Аманда Анісімова / © Associated Press

Як пише журнал Ok! після матчу американка явно була засмучена і ненадовго покинула корт, перш ніж повернутися до телеінтерв’ю та церемонії нагородження. 12-та ракетка світу висловила подяку своїм уболівальникам та сім’ї перед тим, як отримати тарілку за друге місце від принцеси Уельської Кейт, яка є королівською покровителькою Всеанглійського клубу. Під час їхнього спілкування принцеса втішала Анісімову після її першого фіналу турніру Великого шолома, який вона навряд чи колись забуде. Пізніше Анісімова розповіла, що Кейт зокрема порадила їй «тримати голову високо», що лише посилило її емоції.

Принцеса Кейт вручає нагороду переможниці Вімблдону Ігі Свєнтек / © Associated Press

Принцеса Кейт вручає нагороду переможниці Вімблдону Ігі Свєнтек / © Associated Press

«Для мене було великою честю познайомитися з нею», — пояснила 23-річна спортсменка. «Я не була впевнена, чи приїде вона сьогодні, чи буде вона там, тож було дуже приємно її побачити. Вона безперечно сказала кілька речей, які знову мене засмутили! Але вона була дуже добра і веліла мені не вішати носа. Я не хочу розкривати все, що вона мені сказала, але я також поговорила з нею після матчу, тому що проходила повз неї, і вона сказала мені все тільки найкраще. Тож, гадаю, сьогоднішній день був позитивним, і я можу зосередитися на цьому, а не на матчі», — підсумувала спортсменка.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Нагадаємо, у чоловічому фіналі принцеса Кейт з’явилася на Вімблдоні разом із чоловіком принцом Вільямом та старшими дітьми — Джорджем та Шарлоттою.

Сім’я Уельських на Вімблдоні в Лондоні / © Associated Press

Сім’я Уельських на Вімблдоні в Лондоні / © Associated Press

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