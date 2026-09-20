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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
159
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1 хв

Принцеса Уельська голими руками взялася за прибирання сміття на пляжі

Під час нещодавньої поїздки до Шотландії принцеса Уельська взяла участь у прибиранні сміття під час візиту на пляж Еттрік-Бей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Там принцеса Кейт та її чоловік принц Вільям зустрілися із учасниками організації Beachwatch Bute. Подружжя Уельських відвідало острів Б'ют наприкінці минулого тижня, це стало однією з перших їхніх поїздок після того, як старший син принц Джордж вступив до Ітонського коледжу.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принцеса всю поїздку була в тому самому образі, одягнувши джинси Holland Cooper, плащ Burberry, взута вона була в чоботи-челсі, а на голові у неї була кепка до тону основного вбрання.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

У такому стильному образі і навіть без рукавичок принцеса Уельська взяла пакет для сміття і почала прибирати пляж.

Королівські особи часто вирушають на збирання сміття, щоб показати приклад публіці, що турбота про природу є невід'ємною частиною людського життя.

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