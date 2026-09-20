Принцеса Уельська голими руками взялася за прибирання сміття на пляжі

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Там принцеса Кейт та її чоловік принц Вільям зустрілися із учасниками організації Beachwatch Bute. Подружжя Уельських відвідало острів Б'ют наприкінці минулого тижня, це стало однією з перших їхніх поїздок після того, як старший син принц Джордж вступив до Ітонського коледжу.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принцеса всю поїздку була в тому самому образі, одягнувши джинси Holland Cooper, плащ Burberry, взута вона була в чоботи-челсі, а на голові у неї була кепка до тону основного вбрання.

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

У такому стильному образі і навіть без рукавичок принцеса Уельська взяла пакет для сміття і почала прибирати пляж.

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Королівські особи часто вирушають на збирання сміття, щоб показати приклад публіці, що турбота про природу є невід'ємною частиною людського життя.

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