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Принцеса Уельська голими руками взялася за прибирання сміття на пляжі
Під час нещодавньої поїздки до Шотландії принцеса Уельська взяла участь у прибиранні сміття під час візиту на пляж Еттрік-Бей.
Там принцеса Кейт та її чоловік принц Вільям зустрілися із учасниками організації Beachwatch Bute. Подружжя Уельських відвідало острів Б'ют наприкінці минулого тижня, це стало однією з перших їхніх поїздок після того, як старший син принц Джордж вступив до Ітонського коледжу.
Принцеса всю поїздку була в тому самому образі, одягнувши джинси Holland Cooper, плащ Burberry, взута вона була в чоботи-челсі, а на голові у неї була кепка до тону основного вбрання.
У такому стильному образі і навіть без рукавичок принцеса Уельська взяла пакет для сміття і почала прибирати пляж.
Королівські особи часто вирушають на збирання сміття, щоб показати приклад публіці, що турбота про природу є невід'ємною частиною людського життя.